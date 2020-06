Banjir Pujian, DJ Katty Butterfly Kerap Tampil Berkerudung, Siap-Siap Pindah Agama? 

POS-KUPANG.COM - DJ Katty Butterfly atau yang lebih dikenal dengan sebutan DJ Butterfly sejak beberapa bulan lalu terus dilanda kesedihan.

Hari-harinya diliputi oleh nestapa semenjak ia dan suaminya, Andri Tanu Wijaya, tengah mengalami masalah. Bahkan sang suami mengaku ada rencana bercerai.

Yap, DJ Butterfly mengisyaratkan suaminya, Andri Tanu Wijaya telah menjalin hubungan dengan perempuan lain.

Hal itu terungkap dalam unggahan di Instagram pada Sabtu (21/3/2020) lalu.

DJ asal Thailand ini memposting foto Andri Tanu Wijaya berduaan bareng seorang perempuan dengan balutan busana seksi.

"If you very happy with this girl I will happy for you (Kalau kamu sangat bahagia dengan perempuan ini, aku akan ikut bahagia untuk kamu," tulis DJ Butterfly kala itu.

DJ Katty Butterfly juga mengucapkan terima kasih kepada suaminya itu untuk dua tahun kebersamaan mereka.

Dia pun bilang sudah memaafkan segala kesalahan Andri Tanu Wijaya.

Dalam beberapa unggahan sesudahnya, tak lepas dari rasa sedih.

Ibu satu anak ini juga telah tak saling follow Instagram dengan sang suami.

DJ asal Thailand itu tampaknya sedih betul dengan apa yang menimpanya saat ini.