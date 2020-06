Aksi Kemanusiaan Komunitas IKBMK dan P4BG Sumbang 500 Faceshield di Tiga Puskesmas Kota Kupang

POS-KUPANG. COM, Ray Rebon)

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Ray Rebon

POS-KUPANG. COM| KUPANG- Komunitas Ikatan Besar Mahasiswa Kupang (IKBMK-Malang) bersama P4BG belakang Gor, kembali lakukan aksi peduli kemanusian di tengah pandemi covid 19, dengan berikan 500 Faceshield di Puskesmas Alak, Oesapa dan Penfui.

Hal ini dikatakan ketua umum IKBMK, Dinur Risky Pua Upa kepada POS-KUPANG. COM, Jumad (5/06/2020).

"Kegiatan berbagi faceshield merupakan kegiatan sosial ketiga, setelah kegiatan pembagian sembako dan sosialisasi covid- 19 kepada masyarakat Kota Kupang"

Ia katakan, kegiatan ini diinisiasikan setelah melihat berbagai sudut keadaan Kota Kupang di masa pandemi covid 19 yang membutuhkan solidaritas bersama dari berbagai elemen masyarakat.

Oleh sebab itu, lanjut Abi, melihat persoalan ini, kami berinisiatif untuk kembali hadir membuat kegiatan untuk membantu tenaga medis agar tetap terlindung saat melakukan aktivitas di faskes seperti puskesmas maupun rumah sakit.

"Kegiatan ini berjalan baik karena mendapat bantuan seperti donasi berupa uang dari elemen masyarakat di Kota Kupang, dan dikelola untuk membeli bahan atau logistik untuk membuat faceshield" ungkap Abi

"Kami sendiri yang (IKBMK dan P4BG) merangkai dan buat. Dan bisa dikatakan homeindustry dan mendapat total kurang lebih 550 faceshield jadi".

Tujuan kami lakukan kegiatan ini, kata Risky, karena banyak fasilitas kesehatan yang minim akan alat pelindung diri (APD), salah satunya faceshield. Dan apabila dibiarkan, maka tenaga medis jelas rentan untuk terpapar corona virus, dan mengganggu konsistensi kinerja tenaga medis, baik kualitas maupun kuantitas jelas akan berkurang.

Kami IKBMK dan P4BG mengharapkan, bantuan yang telah kami salurkan dapat membantu tenaga medis sebagai garda terdepan melawan pandemi covid 19. Dan bisa terjaga dengan rangkulan berbagai elemen masyarakat kota kupang, serta menjadi stimulus kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan kebutuhan tenaga medis, khususnya APD, agar mereka tetap terlindung dari covid 19.

" bergotong royong adalah kewajiban bersama masyarakat kota kupang. Apalagi sekarang masa transisi ke new normal. Dan new normal bukan alasan untuk tidak menjaga diri, covid 19 masih ada dan tidak mengenal siapa pun dimasa New Normal" tegas Risky

Dia berharap, yang pastinya kita semua bisa terus meneruskan konsisten untuk membantu masyarakat dalam melawan covid 19 ini, dari kegiatan membagi sembako sampai membagi APD, adalah kepedulian kita sebagai anak muda dan generasi penerus bangsa (NTT) yang kita cintai. Pungkasnya (CR6)