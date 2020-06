Duh, Nyawa Pegawai Swasta BNI Ini Melayang di Robo, Desa Ranaka-Manggarai, Ini Kronologi Penyebabnya

Laporan Wartawan Pos Kupang, Com, Robert Ropo

POS KUPANG, COM, RUTENG - Seorang pegawai swasta di BNI, Agha Adityawan (26) tewas usai mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal (out of control) saat mengendarai sepeda motor N-MAX dengan nomor Polisi DK.6307 GAC warna hitam, melintas di ruas jalan Nasional Ruteng-Borong.

Kecelakaan itu tepatnya terjadi di Robo, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, Selasa (2/6) sekitar pukul 06.45 Wita pagi.

Kapolres Manggarai, AKBP Mas Anton Widyodigdo, SH,SIK melalui Kasubag Humas Polres Manggarai, Ipda Bagus Suhartono, menyampaikan itu kepada Pos Kupang, Selasa (2/6) siang.

Ipda Bagus menjelaskan, Selasa (2/6), telah telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal (out of control) sepeda motor Yamaha N-MAX No.Pol DK-6307-GAC warna hitam yang dikendarai Agha Adityawan di ruas jalan jurusan Ruteng-Borong, tepatnya di Robo, Desa Ranaka, Kecamatan Wae ri'i, Kabupaten Manggarai.

Kata dia, akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban mengalami luka-luka dan kemudian meninggal dunia dalam perjalanan ketika hendak dibawa ke RSUD dr. Ben Mboi Ruteng untuk mendapatkan pertolongan medis.

Selain korban meninggal dunia, akibat kecelakaan itu juga, sepeda motor milik korban mengalami kerusakan parah dengan kerugian material diperkirakan mencapai Rp 5 juta.

Kronolologis kejadian kecelakaan lalu lintas tunggal itu, terjadi sekitar pukul 06.45 Wita, korban melaju dari arah Barat menuju arah timur.

Diduga melaju dengan kecepatan tinggi dan kurang berhati-hati saat memasuki badan jalan berlubang yang sedang diperbaiki, akibatnya sepeda motor terlempar dan terguling sehingga pengendara sepeda motor terlempar dan terseret yang mengakibatkan korban terluka parah hingga tewas.

Terkait kecalakaan ini, pihak Kepolisian dari SatLantas Polres Manggarai sudah melakukan tindakan dengan mendatangi TKP dan TPTKP, mencatat identitas saksi-saksi, mencatat identitas korban, membuat Laporan Polisi, mengamankan BB, membuat permintaan VER dan menginput data IRSMS. *