Memaknai Surat - Surat dari Molokai-Hawaii (15 ) : Gratia Sancti Spiritus : Anugerah Roh Kudus 

Renungan Harian Katolik

Memaknai Surat - Surat dari Molokai-Hawaii (15 ) : Gratia Sancti Spiritus : Anugerah RohKudus

RD. Maxi Un Bria

Minggu 31 Mei 2020

Pater Damian secara personal terbuka dan rajin menulis surat kepada bapak uskup Mgr. Koeckemann di Honolulu. Selain sebagai pernyataan terima kasih atas bimbingan dan perhatian bapak uskup dalam pelayanan, juga sebagai media untuk mengutarakan harapan dan kerinduan agar diperkenankan berkunjung ke Honolulu demi mendapatkan berkat dan menerima sakramen pengampunan.

Dalam suratnya kepada Mgr. Koeckemann di Honolulu ( Kalawao, 30 Desember 1885), Pater Damian menulis demikian. “ Monseigneur, izinkanlah saya terbang sejenak dari tempat pembuangan ini untuk bersujud di depan kakimu dan memohonkan berkatmu, sekaligus untuk mengucapkan yang terbaik di tahun baru ini, seraya memohon kepada Tuhan agar monseigneur semakin dipenuhi anugerah-anugerah Roh Kudus dan memberi ad multos annos ( masih banyak tahun ) untuk membimbing kawanan-Nya. Saya mohon sekiranya monseigneur , berkenan membaharui izin bagiku untuk memberikan absolusi kepada mereka yang termasuk wewenangmu dan untuk ‘bineer’ ( mempersembahkan misa dua kali pada hari yang sama)” ( E. Brion, 1988; 39 ).

Sebagai seorang imam yang paham tentang aturan gereja katolik , Pater Damian selalu berusaha menyatukan dan mendekatkan diri dengan pinpinan gereja lokal. Ia jujur dan terbuka mengatakan apa yang menjadi harapannya sebagai seorang imam. Hal ini beguna dan memiliki efek yang menenteramkan hati dalam perjalanan panggilan dan suka-duka pelayanan.Sebab kejujuran dalam berkomunikasi itu memang indah dan membahagiakan. Atau seperti yang dikatakan Benyamin Franklin ; “ Honesty is the best policy ;kejujuran adalah kebijakan terbaik.

Ziarah sebagai seorang imam dalam pelayanan akan merasa sangat diteguhkan bila mana pergumulan pastoral dan personal dapat dikomunikasikan dengan bapak uskup sebagai gembala gereja lokal di tingkat keuskupan. Keterbukaan dan kejujuran mengungkapkan kenyataan yang dialami di medan pastoral kepada bapak uskup dapat memberi ruang dan kesempatan bagi bapak uskup untuk ikut berpikir memberikan pencerahan dan peneguhan.

Lebih dari itu seorang imam akan menemukan kegembiraan yang utuh bila ia selalu menjaga hubungan baik dan menyatukan diri dengan uskup atau pimpinannya. Sabda Yesus ini mudah-mudahan membantu kita untuk memahami makna pentingnya persekutuan personal seorang iman dengan Tuhan dan pimpinannya.

“ Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak dapat berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku . Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam Aku, dan Aku di dalam dia , ia akan berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa”. ( Yoh 1 5 : 1, 4 -5 )

Kita dapat belajar dari Pater Damian de Veuster misionaris dari Hati Kudus Yesus dan Maria ( SS.CC ), yang selalu menjaga hatinya dengan penuh kewaspadaan. Sebagaimana dikatakan Amsal ; “ Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan sebab dari situlah terpancar kehidupan “. ( Amsal 4 : 23 ). Ia menjaga hatinya tetap bersih dan tulus dalam membangun relasi personal dengan Tuhan dan dengan uskup, serta pimpinan kongregasi. Ia menghargai dan belajar taat kepada putusan pemimpin.

Dalam ziarah hidup ini setiap kita memiliki pimpinan. Baik di keluarga, komunitas, institusi, gereja , pemerintah dan negara. Para pemimpin adalah anugerah dan berkat Tuhan bagi hidup kita. Mereka dianugerahi talenta untuk memimpin , menggembalakan dan melayani banyak orang. Kita berdoa supaya mereka semua dianugerahi karunia-karunia Roh Kudus agar mampu menghadirkan damai sejehtera dan bonum commune bagi banyak orang. Bila dalam kepemimpinan dan pelayanan mereka ada kekeliruan dan khilaf, karena no one’s perfect, tidak ada seorang pun yang sempurna, kita hendaknya dapat memberikan masukan secara jujur dan tulus dengan cara yang santun penuh persaudaraan dan kekeluargaan.

Dan terhadap segala hal baik yang telah dikerjakan, kita juga hendaknya bersyukur dan sportif memberi apresiasi apa adanya, bukan ada apanya. Supaya nama Tuhan dimuliakan melalui pelayanan dan setiap pekerjaan baik bagi kemanusiaan dan harmonitas hidup bersama di bumi ini. Ad Maiorem Dei Gloriam; untuk keagungan Allah yang lebih besar.

Doa; Ya Tuhan curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalah hati kami, amin.