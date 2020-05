Dua Bulan di Rumah Saja, Tanda Merah di Punggung Marion Jola Jadi Sorotan

POS-KUPANG.COM - Aksi penyanyi Marion Jola membagikan foto uniknya tentang pengalaman selama dua bulan lebih di rumah aja mencegah virus corona (covid-19) banjir komentar penggemar.

Tanda merah di punggungnya pun menjadi sorotan.

Marion mengunggah dua foto di instagram, dirinya menggunakan dress berwana biru dan bagian punggungnya dipenuhi garis-garis merah efek dari kerokan.

"Self Quarantine goals, finally i did that yes, that "kerokan" thing," tulis Marion Jola, di instagram, @lalamarionmj.