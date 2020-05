Pembagian BLT, Bupati Sikka : Mama Hitung Dulu Uangnya Pas Atau Tidak

POS-KUPANG.COM |MAUMERE--Tidak mau ada warganya susah di masa pandemi corona maka Pemerintah Desa Hoder, Kecamatan Waigete, Sikka mengambil langkah cepat.

Di mana pembagian dana BLT bagi warga kurang mampu langsung diserahkan 2 periode sebesar Rp.1.200.000 bagi warga tiga dusun.

Penyerahan BLT di Hoder ini diberikan langsung oleh Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo, S.Sos, M.Si kepada tiga perwakilan warga, Jumat (29/5/2020) siang.

"Mama rekeng oti, pas ko eôn hoang ei. Mama hitung dulu uang satu juta dua ratus ribu itu sudah pas atau tidak" kata Bupati Sikka kepada salah satu ibu saat menerima BLT DD.

Yang mana Ke-3 org mewakili 60 warga dari 3 dusun yan diundang untuk ikut proses launching oleh Bupati Sikka, di Aula Desa Hoder di Wairbleler.

Dalam sambutannya, Bupati Sikka menjelaskan, fungsi BLT sebagai Jaring Pengamanan Sosial (Social Safety Net) dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan tentang New Normal.

"Bapak Gubernur perintahkan kita untuk mulai kembali ke kebun dan bekerja. Karena dunia sedang diancam krisis ekonomi. Saat ini, pabrik-pabrik tutup. Ada sekitar 5.000 TKI kita se-NTT sebentar lagi dikirim pulang karena di-PHK.

Maka itu, gunakan uang ini dengan baik misalnya usaha kecil-kecilan dan masuklah kembali ke kebun agar bekerja dengan tetap melakukan protokol kesehatan," kata Bupati Sikka.

Bupati Sikka lalu menjelaskan tentang Covid-19, cara menyebar, cara mencegah dan protokol kesehatan.

Sebelumnya, Camat Waugete, Even Edomeko melaporkan, di Desa Hoder terdapat total 1.115 KK dan jumlah warga 3.174 jiwa.

• Tiga Pulau di NTT Diprediksi Berpotensi Terjadi Angin Kencang Hari Ini, Yuk Simak Penjelasannya!

• Kerja Sama dengan Kementan, Ansy Lema Bagikan Bantuan Langsung untuk Masyarakat NTT

• Kepoin Moms, Ini Daftar Buah-buahan dan Sayur dengan Kandungan Vitamin C Tertinggi

• 3 Cara Mengatasi Kesepian dan Pahami Juga Efeknya, Yuk Kepoin !

"Dari 1.115 KK itu, penerima BLT DD 182 KK, yang diusulkan menerima Bansos Kabupaten 267 KK.

Sementara penerima BST 138 KK, PKH 167 KK, BPNT 194 KK dan Non PKH + Non BPNT 104 KK. Pekerja formal yang tidak berhak sebanyak 63 KK," kata Camat Even.

Terhadap 267 KK yg diusulkan itu, Bupati Sikka menyatakan semuanya diterima guna dibantu.

"267 KK ini kita siap bantu semuanya," tegas Bupati Sikka.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Aris Ninu)