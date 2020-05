Pemda Ngada Tunda Penyaluran BLT Dana Desa, Ini Alasannya!

POS-KUPANG.COM | BAJAWA - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( PMD-PPPA) Kabupaten Ngada, Yohanes C. W. Ngebu, menyatakan, pemerintah Kabupaten Ngada menunda penyaluran Bantuan Langsung Tunai ( BLT) yang bersumber dari dana desa.

"Belum, pa Bupati minta finalkan DTKS itu atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial baru kita pendataan di Desa supaya tidak terjadi tumpang tindih menurut permintaan beliau," ungkap Yohanes kepada POS-KUPANG.COM Kamis (28/5/2020).

Pria yang akrab Jhoni ini mengatakan Pemda Ngada sudah bersurat kepada Kemendes terkait penundaan penyaluran BLT DD tersebut.

Jhoni mengatakan karena Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum final maka untuk sementara belum bisa disaluran.

Jika DTKS sudah final maka nanti BLT DD boleh disalurkan kepada masyarakat atau Kelompok Penerima Manfaat (KPM).

"Sehingga kami dari Ngada membuat dan mengirim surat itu kepada Kemendes kemarin terkait penundaan penyaluran BLT DD. Karena Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai data dasar untuk sebagai acuan pertimbangan utama untuk pemberian bantuan kepada penerima non PKH, non bantuan non BST lain dan non kartu pra kerja. Itu harus mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang memisahkan empat jenis bantuan itu, baru bisa dana desa mengalokasikan dana untuk diluar bantuan itu. Nah, sampai saat ini di Ngada belum final DTKSnya. Sehingga bapak Bupati masih menunggu kondisi terakhir jika sudah final baru bisa diberikan kepada kita. Itu untuk dijadikan sebagai baseline data untuk perencanaan desa," tegasnya.

Ia menyebutkan ada 135 desa dan Dana Desa tahap I dan tahap II sudah disalurkan ke rekening desa. Tingga tunggu Perkades terkait BLT dan DTKSnya.

Pihaknya tidak ingin menjadi masalah dikemudian hari gegara BLT Dana Desa. Sehingga data harus benar-benar valid dan yang menerima dana tersebut tepat sasaran.

"Karena itu makanya bupati tidak mau kita cepat-cepat menyalurkan dana desa. Karena resikonya tumpang tindih. Makanya beliau ingin final dulu DTKS memuat semua data soal PKH, BST dan kartu pra kerja itu. Sehingga BLT DD tersebut benar orang yang diluar dari penerima bantuan atau komponen yang sudah mendaftar itu. Yang masuk kategori masyarakat miskin. Itu alasannya sehingga kita membuat surat permohonan penundaan penyaluran untuk kementerian Desa," papar Jhoni.

Ia menyebutkan jika DTKS sudah final maka BLT DD akan dibagikan atau disalurkan. Jumlah BLT DD untuk Kabupaten Ngada sebesar 30 miliar lebih. "Kurang lebih 30 miliar," ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gordi Donofan)