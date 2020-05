Rocky Gerung Sindir New Normal Presiden Jokowi, Sahabat Said Didu Sebut Istana Tidak Normal

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Pengamat Rocky Gerung menyindir pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ), yang mendadak memutuskan untuk New Normal.

Padahal menurutnya, Indonesia tidak berhasil mengatasi Corona.

Awalnya Hersubeno Arief menghubungkan kondisi Rocky Gerung yang kebal delik, dengan New Normal.

"Berarti Anda sudah lebih duluan masuk era New Normal tadi yah," tanyanya.

"Saya sebenarnya dari dulu normal. Istana yang tidak normal," jawab Rocky Gerung.

"Mungkin istana terpengaruh dengan berita kaya beberapa negara Eropa sudah masuk new normal. Beberapa negara Asia juga sudah masuk new normal, lalu istana juga mulai, ok kita juga masuk new normal," paparnya.

Ia kemudian menyindir pemerintahan Jokowi yang tibat-tiba memutuskan New Normal.

"Yang dia lupa New Normal di Eropa dan Asia itu karena berhasil menangani krisis. Di sini karena tidak berhasil maka tiba-tiba new normal," tegas Rocky Gerung.

Rcoky Gerung ternyata punya alasan tersendiri mengapa dirinya kebal dengan delik hukum.