Gunakan Bahan Alami, Begini Caranya Menurunkan Kalori Pada Nasi Versi Peneliti

POS-KUPANG.COM--Cara Sederhana Menurunkan Kalori Pada Nasi, Ada Panduan Cara Memasaknya Loh Moms

Meskipun nasi putih menjadi makanan pokok di berbagai negara Asia, ternyata kandungan nutrisinya lebih rendah dibanding nasi merah.

Secangkir nasi matang mengandung sekitar 200 kalori, yang sebagian besar berasal dari pati dalam makanan.

Namun, para ilmuwan berhasil menemukan cara agar nutrisi dari beras putih dapat lebih baik.

Konsumsi nasi putih memiliki nutrisi yang lebih sedikit daripada beras merah, telah dikaitkan dengan risiko diabetes.

Sebuah studi Harvard University yang diterbitkan dalam British Medical Journal menyimpulkan bahwa risiko ini terjadi terutama di negara-negara Asia.

Hal itu dikarenakan banyak orang Asia yang mengonsumsi nasi setiap harinya.

Nasi dan Minyak Kelapa

Sudhair James, salah satu peneliti di balik metode tersebut, mempresentasikan penelitian pendahuluannya di National Meeting and Exposition of American Chemical Society.