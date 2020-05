Intip  Mewahnya Rumah Via Vallen di Sidoarjo, Tempat Karantina sang Adik yang Positif Corona

– Kabar buruk datang dari pedangdut Via Vallen. Sang adik dikabarkan positif terjangkit virus corona.Kabar buruk tersebut disampaikan langsung oleh pelantun ‘Meraih Bintang’ itu lewat Instagram pribadinya @viavallen.Dalam postingan tertanggal Minggu (24/5/2020) itu, Via Vallen menuturkan sang adik awalnya sempat menjalani rapid test dan hasilnya nonreaktif.Sayangnya, hasil swab test justru berkata lain lantaran terbukti positif covid-19.Dara 28 tahun tersebut sempat tidak percaya karena sang adik sama sekali tak menunjukkan gejala di tubuhnya.

• Foto Wajah Asli Pedangdut Ayu Ting Ting saat di Rumah, Bandingkan dengan Via Vallen, Ternyata!

Bak bola api yang bergulir cepat, kabar adik Via Vallen terjangkit virus corona ini seketika menyebar luas hingga didengar para warga sekitar.Alhasil, Via Vallen harus berbesar hati lantaran rumahnya yang berada di kawasan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur sempat digeruduk Satpol PP sampai polisi!Usut punya usut, warga mengeluhkan polah adiknya yang masih sering bolak-balik antara rumah baru dan rumah lama mereka.“Karena adekku masih bolak-balik rumah lama ke baru, akhirnya ada yang lapor ke Puskesmas dan akhirnya jadi rame nyamperin ke rumah.Ada mobil Puskesmas, Satpol PP, dan mobil polisinya juga,” tulis Via Vallen di caption unggahannya."Akhirnya aku keluar buat ngadepin mereka dan memastikan kalo adekku ga akan keluar-keluar rumah lagi," imbuhnya.Sebagai akibatnya, adik Via Vallen sekarang harus menjalani karantina mandiri di rumahnya yang terletak di kawasan Tanggulangin, Sidoarjo.“Udah 2 minggu lebih adekku diisolasi mandiri di rumah, sekeluarga juga di TCM 2x dan udah selesai karantina selama 14 hari,” pungkas sang pedangdut.

• Bikin Syok Nagita Slavina Ternyata Via Vallen Punya Alasan Tak Biasa Ingin Hijrah Raffi Ahmad Heran

Namun, kurang lengkap rasanya membahas Via Vallen tanpa mengulik rumah mewahnya yang bernuansa minimalis namun elegan.Melansir GridHot, rumah mewah Via Vallen di Sidoarjo tersebut baru ditempatinya sekitar 2 tahun belakangan.Sebelumnya, Via Vallen dan keluarga tinggal di kampung sebelah dari rumahnya sekarang.Namun, lantaran diterjang lumpur Sidoarjo, mereka terpaksa berpindah hunian.Seperti apa rumah mewah Via Vallen di Sidoarjo? Yuk, intip potretnya seperti dihimpun Grid.ID dari laman Instagram @viavallen dan YouTube Trans TV Official!

• Pedangdut Via Vallen Mengaku Sempat Depresi, Ini Penyebabnya

1. Halaman depan yang luas dan asri