Dita Karang: Idol Kpop

POS-KUPANG.COM - NAMA Dita Karang sedang menjadi sorotan setelah debut bersama girl group Kpop SECRET NUMBER pada 19 Mei 2020 lalu. Dita mengaku sudah suka menari sejak masih SD.

Bahkan, Dita yang meminta kepada orangtuanya untuk bisa ikut les balet dan sebagainya. Saking cintanya dengan menari, perempuan kelahiran Yogyakarta ini lalu memutuskan untuk kuliah jurusan dance (menari) di AMDA College and Conservatory, New york.

"Mulai kepikiran, 'Wah kayaknya have to do this for the rest of my life' itu mungkin kira-kira (pas) SMA. Karena kan habis SMA harus kuliah aku harus decide maunya apa gitu kan," kata Dita saat siaran Live Instagram bersama Dian Sastro, Minggu (24/5).

Dita mengaku sangat senang saat tampil menari sejak kecil. Oleh karenanya, ia memutuskan bahwa ia akan serius di dunia tari.

"Kayak ada adrenaline rush yang aku senang banget gitu, yang kayak enggak bisa digantiin sama apapun. Abis turun panggung rasanya kayak 'woahhh the best feeling ever'. Jadi kayaknya I want to do this for the rest of my life, for my carrier lah paling enggak," ungkap Dita.

Dita baru menyukai budaya Kpop saat duduk di bangku SMP. Pasalnya, saat itu, sedang hits untuk melakukan dance cover. Terutama, lagu-lagu girl group dan boyband Korea.

"Jadi aku cover-cover (grup) 2NE1 sama teman-teman aku, terus ikut-ikut lomba. Aku mulai dapat the taste ini kalau aku Kpop kayak gini nih feeling-nya karena lagu, kostumnya juga. Wah asyik juga ya," ucap Dita.

Hanya saja, Dita tidak pernah sengaja untuk bercita-cita menjadi idola Kpop kala itu. "Tapi aku enggak pernah kepikiran tujuanku adalah Kpop idol gitu, aku enggak pernah sebenarnya," ujar Dita.

Menurut Dita, orangtuanya sempat merasa kurang tepat menjadikan penampil sebagai pekerjaan. Namun, mereka tahu Dita menikmati menari.

"Jadi aku kayak, 'Oke aku harus ngomong nih, this is my life gitu kan. Jadi, oke aku harus ngomong this is what I want. Aku mau take responsibility untuk jadi performer'," tutur Dita.

Akhirnya, Dita menyampaikan pilihan untuk kuliah di bidang performing arts kepada orangtuanya dan mencari beasiswa supaya lebih mudah untuk diizinkan. (kompas.com)