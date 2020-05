Patut Ditiru, Yoga Bersama Sebagai Aktivitas Bermain Ala Jessica Iskandar dan El Barack



Jessica Iskandar dan El Barack menghabiskan banyak waktu dengan kegiatan yang positif.

Ditambah dengan kehadiran Richard Kyle, suasana menjadi semakin seru.

Salah satu kegiatan yang baru-baru ini dilakukan adalah yoga bersama.

Anda bisa mencoba praktik yoga bersama buah hati juga, lo.

Namun, ada beberapa aturan yang perlu diketahui sebelum berolahraga tersebut.

Jadikan Yoga Bersama Anak Sebagai Kegiatan Bermain, Aktivitas Jessica Iskandar dan El Barack Ini Bisa Ditiru, lo! (instagram@inijedar)

Kehidupan keluarga kecil Jessica Iskandar kerap menjadi idaman banyak orang.

Seorang anak lelaki tampan dan calon suami yang pengertian menambah kebahagiaan Jedar.

"Yoga yang paling fun seumur hidup, yoga sama Richard Kyle dan Alexander Barack El? Tunggu videonya! Any other challenge for us? Menurut kalian siapa yang belum mandi di yoga session ini?" tulis Jedar di keterangan foto.