Bawang Merah di Waingapu Rp 50.000 Per Kg

POS-KUPANG.COM | WAINGAPU - Harga bawang merah di Pasar Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur mencapai Rp 50.000 per kilogram (kg). Sedangkan bawang putih Rp 40.000 per kg.

Pantauan POS-KUPANG.COM, Sabtu (23/5/2020), pedagang yang menjual bawang di pasar ini dengan harga yang sama, rata-rata menjual bawang merah Rp 50.000 per kg. Selisih harga jual bawang putih Rp 10.000, karena harga jual bawang putih Rp 40.000 per kg.

Sementara harga gula pasir tertinggi Rp 20.000 per kg. Rata-rata di dalam pasar, ada pedagang yang menjual dengan harga Rp 19.000 per kg. Sedangkan di kios-kios dan toko rata-rata Rp 20.000 per kg.

Nampak suasana di Pasar Matawai berjalan seperti biasanya. Pedagang yang ada baik pedagang sembako, sayuran,ikan, ayam, buah dan lainnya nampak seperti biasa.

Isna salah satu penjual bawang mengatakan, harga bawang memang ada kenaikan cukup tinggi. Harga bawang merah saat ini Rp 50.000 per kg dan bawang putih Rp 40.000 per kg. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)