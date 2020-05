Postingan Najwa Shihab Bikin Hati Amblas Marion Jola & Chicco Jerikho Sedih, Indira Kalistha Disebut

Postingan Najwa Shihab Ini Bikin Hati Amblas hingga Marion Jola Ayu Dewi Chicco Jerikho Sedih, Indira Kalistha Disebut

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Presenter Mata Najwa, Najwa Shihab, memposting foto pemakaman seorang bayi dengan protokol Covid-19.

Yang membuat hati makin amblas adalah tulisan di punggung petugas pemakaman yang mengenakan alat pelindung diri (APD).

Di APD tertulis Surya Menantimu Dek Bayi.

Sementara di hadapan petugas di dekat sebuah ambulans ada peti mati yang didalamnya diduga bayi.

Tidak ayal, postingan Najwa Shihab ini pun mendapat respon dan memantik emosi sedih dari netize.

Beberapa di antaranya adalah selebritis.

Sebuh saja Ayu Dewi, Marion Jola, Kristina, hingga Chicco Jerikho.

{Foto ini bikin hati amblas...Reposted from @ussfeeds “The smallest coffins are the heaviest..” indeed.

@pmi_bantul @pusdalopsbantul @hafizh_tama #USSFeed - #regrann," tulis Najwa Shihab memberi caption pada foto.

"Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, Al Fatihah sayang,jadi yang terindah di Surga ya," tulis Ayu Dewi di @mrsayudewi.