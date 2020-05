Nafa Urbach: Ingin Rujuk

POS-KUPANG.COM - ARTIS peran Nafa Indria Urbach atau Nafa Urbach menceritakan alasannya tidak ingin menikah lagi. Saat berbincang bersama Titi Kamal, Nafa mengaku dirinya tidak akan menikah, salah satu alasannya adalah karena sang anak tidak mengizinkan.

"'Mommy listen to me, i never give up', Katanya gitu, terus ngomong ke bapaknya gitu juga, 'you and mommy will back together'," kata Nafa dalam akun YouTube Titi dan Tian, Senin (18/5).

Mendengar jawaban itu, Titi Kamal juga mendoakan yang terbaik buat kehidupan pernikahan Nafa. "Gue boleh amin-in enggak nih, Naf?" tanya Titi. 'Ya boleh saja," jawab Nafa.

Setiap anak yang merasakan perceraian kedua orangtua pasti sedih dan punya keinginan untuk berkumpul dengan keluarga yang lengkap, bersama sang ayah dan ibu. "Siapa sih yang enggak mau orangtuanya rujuk lagi, Mikha salah satu anak itu kan," ujar Titi.

Dalam kesempatan itu, Titi menanyakan pendapat Nafa jika sosok lelaki yang datang adalah Hyun Bin. "Cuma ya kalau pun lo sudah janji sama Mikha dan ternyata yang bisa menggagalkan janji lo itu cuma Hyun Bin doang," kata Titi sambil tertawa.

Menanggapi candaan Titi, Nafa mengaku kalau sosok lelaki yang datang seperti aktor Hyun Bin, ia tak akan menolak. "Gue akan bilang sama Mikha, Mikha mami enggak bisa kalau nolak ini, enggak bisa, enggak," kata Nafa.

"Kayaknya Mikha bisa kalah, perang dulu gue sama dia. Siapa tau ini viral sampai ke Korea ya, Ti," sambung Nafa diiringi gelak tawa.

Nafa Urbach dan Zack Lee menikah 16 Februari 2007 di Gereja Immanuel, Jakarta Pusat. Empat tahun kemudian mereka dikaruniai seorang putri bernama Mikhaela Lee Jowono. Namun, pada 19 September 2017, Nafa menggugat cerai Zack Lee karena alasan percekcokan. (kompas.com)