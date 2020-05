Jangan Panik Jika Anda Terpapar Covid-19 Tanpa Gejala-Bergejala, Begini Penanganannya, Asal Disiplin

POS KUPANG, COM, JAKARTA - Penanganan atau tata laksana pasien Covid-19 tanpa gejala berbeda dengan pasien Covid-19 yang memiliki gejala ringan, gejala sedang, maupun gejala berat.

Penanggungjawab Logistik dan Perbekalan Farmasi RSUP Dr. Kariadi Semarang, Mahirsyah Wellyan TWH, S.Si, Apt, Msc, menjelaskan, infeksi virus corona baru yang memiliki nama resmi SARS-CoV-2 dapat menampilkan gejala yang bervariasi pada setiap penderitanya.

Beberapa gejala yang dapat muncul, di antaranya yakni demam, batuk, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, malaise, sakit kepala, nyeri otot, pneumonia ringan, pneumonia berat atau insfeksi saluran pernapasan akut (ISPA) berat, Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) atau keadaan gagal napas, sepsis atau komplikasi berbahaya akibat infeksi, syok septik.

Karena gejala yang ditimbulkan tersebut tak sama, maka prosedur penanganan pasien Covid-19 juga bisa berbeda pula.

Mahirsyah saat menjadi pemateri dalam Webinar tentang Upaya Pengobatan Covid-19 di Indonesia yang diadakan Politeknik Indonusa Surakarta bekerja sama dengan PC PAFI Surakarta, Sabtu (16/5/2020), menjelaskan, beberapa perbedaan tata laksana pasien positf Covid-19 tanpa gejala, dengan gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat.

Berikut yang dilakukan:

1. Tata laksana pasien positif Covid-19 tanpa gejala

Pasien akan diminta untuk melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Pasien akan diberi edukasi apa saja yang harus dilakukan selama menjalani proses isolasi mandiri. Pasien diberi vitamin C untuk dikonsumsi 3 kali sehari selama 14 hari.

Pasien diminta kontrol di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) setelah 14 hari untuk pemantauan klinis.

2. Tata laksana pasien positif Covid-19 dengan gejala ringan

Mahirsyah menjelaskan, gejala ringan Covid-19 yang dimaksud di sini, yakni hanya timbul pilek, demam, dan batuk sedikit pada pasien.

Mereka antara lain akan diberi penangaan, sebagai berikut: Pasien harus melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari, pasien diberi edukasi apa yang harus dilakukan selama melakukan isolasi mandiri, pasien diberi vitamin C untuk dikonsumsi 3 kali sehari selama 14 hari, pasien diberi obat Klorokuin fosfat untuk dikonsumsi 2x 500 mg per hari selama 5 hari atau obat Hidroksiklorokuin untuk dikonsumsi 1 x 400 mg per hari selama 5 hari.

Pasien diberi obat Azitromisin untuk dikonsumsi 1 x 500 mg per hari selama 5 hari dengan alternatif obat Levofloxacin 1 x 750 mg per hari selama 5 hari juga.