Ruben Onsu Bikin Betrand Peto Terkejut, Suami Sarwendah Beri Hadiah, Thalia Putri Onsu Ikut Bahagia

Ruben Onsu Bikin Betrand Peto Terkejut, Suami Sarwendah Beri Hadiah hingga Thalia Putri Onsu Ikut Bahagia

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Ruben Onsu tidak habis-habisnya memberikan perhatian untuk anak-anaknya termasuk Betrand Peto. Kali ini, suami Sarwendah itu mengejutkan Betrand Peto dengan sesuatu.

Putra selebriti Ruben Onsu, Betrand Peto tampak kegirangan saat mendapatkan kejutan bungkusan besar dari sang ayah.

Momen itu terekam melalui kanal YouTube The Onsu Family dilansir TribunJakarta pada Sabtu (16/5/2020).

Ruben Onsu mulanya mengajak Betrand Peto dan Thalia Putri Onsu untuk pergi ke ruang bermain.

Sesampainya disana, rupanya Ruben Onsu telah menyiapkan sebuah kejutan untuk sang anak.

Tampak sebuah bungkusan besar kardus warna coklat telah tergeletak di ruangan itu.

"Onyo, Cici...I have something for you," aku Ruben Onsu.

"Apa?" tanya Betrand Peto.

"Coba dibuka dong," jelas Ruben Onsu.