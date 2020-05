Pius Weraman, Penting Konsumsi Makanan Lokal Pencegah Covid 19

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Ray Rebon

POS-KUPANG. COM| KUPANG- Kita harus berupaya konsumsi makanan lokal, karena itu menguatkan sistem imunitas tubuh.

"Makanan lokal mempertahankan sistem imunitas tubuh karna keunikan dari setiap orang". Ujar Dr. Pius Weraman di kediamannya kepada POS-KUPANG. COM, Sabtu (16/05/2020).

Dr. Pius mengatakan, unik itu terdiri dari, biologis tubuhnya, sosial, psikologis dan dari spiritualnya.

Mengapa kita unik, sehingga butuh makanan lokal?, lanjut Dr Pius, karena kita melihat kembali ke zaman dahulu, seperti di flores, nenek moyang kami makan pokoknya yaitu pangan lokal seperti, jagung, kacang-kacangan dan ikan. Tetapi, apabila kita lebih mengkonsumsi makanan pabrik akan merubah kimia tubuh.

"Gen kita terbentuk dari makanan asli, dan itu adalah keunikan. Sehingga saya sependapat dengan gubernur yang mengatakan bahwa, harus menganjurkan untuk dan memperbanyak menumbuh kembangkan makanan lokal" tegas Dr. Pius

Ia menganjurkan untuk tanam bahan pangan lokal seperti ubi (singkong) dan pangan lokal lain yang kita miliki di tempat itu. Karena makanan pabrik dan makanan lain yang kita kembangkan sekarang seperti jagung dan lain-lain pakai pestisida. Sehingga pestisida merusak sistem tubuh yang lain.

Dasar pemahaman terhadap konsep imunitas diri dilandasi oleh pandangan bahwa setiap orang memiliki self laboratorium yang akan mengungkapkan secara nyata tentang yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh.

Proses menjadi sehat secara fisik dapat dilakukan dengan memperhatikan pesan jiwa melalui response tubuh terhadap jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi. Karena setiap orang memiliki institusi jiwa yang senantiasa mengingatkan manusia untuk mengkonsumsi dan atau tidak mengkonsumsi jenis makanan dan minuman tertentu. Institusi jiwa bahkan mampu mereinforcement setiap orang setelah atau sebelum mengkonsumsi jenis makanan dan minuman tertentu. Di sini dengan tegas untuk dinyatakan bahwa penguatan imunitas diri pada setiap orang ditentukan oleh dua hal yakni what we eat and what we do. Tegas Dr. Pius

Ia menyampaikan, Dalam konteks penularan covid 19, kita sepakat sebagai wabah penyakit yang mudah dan masif menular. Didasarkan pada karakteristik wabah tersebut maka cara pencegahan yang utama yakni membangun imunitas diri dengan fokus pada jiwa dan tubuh secara holistik kemudian diikuti dengan cara disiplin diri menjaga jarak sosial, menggunakan masker, tinggal di rumah dan lainnya serta berjuang bersama Allah.

Dr. Pius Katakan, pada aspek biologis fisiologis setiap individu harus mampu menahan diri dari godaan mengkonsumsi jenis makanan dan minuman yang tidak layak ketika mengkonsumsi selalu mengalami sakit atau alergi berarti tubuh sedang memberi isyarat bahwa makanan tersebut tidak cocok maka perlu kita singkirkan misalnya kita mengkonsumsi mie instan, telur dan daging ayam ras dan jenis makanan pabrik.

Ia menambahkan, Kita perlu perkuat makan makanan lokal alami yaitu jenis makanan dan minuman seperti air putih, buah-buahan, jenis makanan carbohidrat seperti sayur daun pepaya, daun kelor, terung, jahe, ubi, pisang dan keladi dan jenis makanan lokal lainnya dari tanah tempat kita dibesarkan.

"Penguatan imunitas diri pada aspek psikososial seperti menahan diri dari marah-marah krn memicu hipertensi. Selain itu, hindari konflik dengan orang, sabar, tabah, dan rendah hati, optimis serta selalu senyum dan tawa serta sukacita, tenang dan damai"

Makanan dari daun kelor (Dokumen BBPP Kupang)

Secara religius spiritual seperti harap dan berserah diri dan teguh beriman kepada Allah sumber hidup manusia, doa dan solat dan jauhkan rasa takut, cemas, gelisah dan jauhkan marah, dendam dan benci dan jangan sombong. Dengan cara seperti itu, imunitas diri menjadi kuat dan berdaya tahan serta menguatkan institusi jiwa akan memberi landasan untuk menguatkan imunitas diri pada institusi tubuh. Artinya tubuh sehat dan imun hanya ada dalam kesehatan dan imunitas jiwa dan bukan sebaliknya. Jiwalah yang menghidupkan dan menggerakan tubuh dan bukan tubuh yang menghidupkan jiwa. Ungkap Dr. Pius

Karena itu, manusia harus taat pada hukum kasih yang mengatur jiwa untuk berelasi dengan Allah, dengan diri sendiri, dengan sesama dan orang lain serta mengatur relasi dengan alam semesta. Dengan pola hidup seperti taat dan patuh pada hukum jiwa dan hukum tubuh manusia memiliki imunitas diri mampu menghadapi sekaligus bebas dari ancaman penularan virus corona. Tutup Dr. Pius (CR6)