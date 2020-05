Link Download & Nonton Online Drakor, Viu Ratudrama Drakorindo Dramaqu Ada The World of The Married

Drama Korea The World Of The Married

The World Of The Married

Link Download dan Nonton Online Drakor, Viu Ratudrama Viki Drakorindo Dramaqu Ada The World of The Married

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Drama Korea The World of The Married tayang malam ini Sabtu 16 Mei 2020 merupakan episode 16 alias episode terakhir atau tamat.

Serial Drama Korea The World of The Married tersisa episode terakhir, yakni episode 16 yang tayang Sabtu 16 Mei 2020, bagaimana endingnya, ini spoiler yang beredar di media sosial ( medsos )

Kisah Drama Korea ( drakor ) The World of The Married sukses meraih perhatian penonton bukan hanya di Korea sendiri namun juga di Indonesia.

Berhasil meraih rating tertinggi, The World of The Married akan segera menayangkan episode terakhir, seperti apa akhir kisah cinta yang diwarnai perselingkuhan ini?

Meski episode terakhir yakni episode 16 baru tayang Sabtu 16 Mei 2020, namun spoiler atau bocoran akhir The World of The Married telah beredar di media sosial.

Episode 15 mengisahkan Lee Tae Oh (Park Hae Joon) pergi minum-minum setelah memukul Lee Joon Young (Jeon Jin Seo) di hadapan Yeo Da Kyung (Han So Hee) dan pergi meninggalkan rumah.

Ia terlihat depresi atas semua masalah yang menimpanya, mulai rumah tangga, Lee Joon Young, hingga Ji Sun Woo (Kim Hee Ae).

Sempat tinggal beberapa lama bersama Yeo Da Kyung dan Lee Tae Oh, Lee Joon Young kembali pada Ji Sun Woo atas permintaannya sendiri.

Lee Joon Young mengajak Ji Sun Woo pindah ke suatu tempat di mana tak ada orang yang mengenali mereka.