Kepoin Spoiler Episode 15 Drama Korea The World of the Married, Si Pelakor Bakal Kena Karma?

Drama Korea The World Of The Married

The World Of The Married

POS-KUPANG.COM - The World of The Married yang tayang di JTBC akan memasuki episode 15 The World of The Married yang akan tayang Jumat (15/5//2020) nanti. Pada episode ini rumah tangga Lee Tae Hee dan Yeo Da Kyung mulai retak.

Seperti diketahui, pada The World of the Married episode 14 yang tayang Sabtu (9/5/2020), Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) berhasil diselamatkan oleh Kim Yoon Ki (Lee Moo Saeng) setelah mencoba bunuh diri ke laut.

Ketika tersadar karena samar-samar mendengar suara Lee Joon Young (Jeon Jin Seo), Ji Sun Woo mencoba menelepon sang putra.

Ia mencoba memastikan keadaan Lee Joon Young baik-baik saja.

Namun, ternyata Lee Joon Young menangis dan meminta Ji Sun Woo menjemputnya di rumah Yeo Da Kyung (Han So Hee).

Lee Joon Young menangis saat ditelepon Ji Sun Woo. Dia minta dijemput ibunya usai ditampar ayahnya. (youtube jtbc)

Yeo Da Kyung tak rela mengetahui Lee Joon Young kembali pada Ji Sun Woo dan memintanya tetap tinggal.

Ia pun terlibat perdebatan dengan Ji Sun Woo soal Lee Joon Young.

Tapi, perdebatan tersebut berakhir mengejutkan bagi Yeo Da Yung setelah Ji Sun Woo mengaku ia telah tidur dengan Lee Tae Oh (Park Hae Joon).

Momen Yeo Da Kyung emosional saat berdebat dengan Ji Sun Woo. Dia tambah kaget saat Ji Sun Woo mengaku telah tidur dengan Lee Tae Oh. (youtube jtbc)

Jumat (15/5/2020), JTBC akan menayangkan episode terbaru The World of the Married.

Simak sinopsis sekilas berikut ini, hati-hati spoiler!

Lee Tae Oh pergi minum-minum setelah ia memukul Lee Joon Young di hadapan Yeo Da Kyung dan pergi meninggalkan rumah.