Heboh Spoiler Episode Terakhir Drama Korea The World of The Married, Bagaimana Endingnya?

drama korea The World of the Married

POS-KUPANG.COM - Viral di media sosial, spoiler akhir cerita drama The World of The Married, terungkap sosok sebenarnya dokter Kim Yoon Ki.

Drama Korea The World of The Married sudah sukses mencuri perhatian sejak awal penayangannya.

Drama yang bercerita tentang kehidupan rumah tangga hancur karena perselingkuhan ini berhasil menyita animo masyarakat tanah air.

Jika menurut pada jadwal, maka drama yang dibintangi aktris Kim Hee Ae ini tinggal menyisakan 2 episode pamungkas.

Cuplikan adegan The World of The Married (Instagram @jtbcdrama)

Banyak yang lantas penasaran dengan nasib Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) setelah mengalami masa-masa sulit akibat hadirnya orang ketiga dalam pernikahannya dengan Lee Tae Oh (Park Hae Joon).

Sementara itu, di media sosial, justru ramai spoiler episode terakhir yang bocor.

Diunggah oleh Fanpage The World of The Married, episode terakhir drama tersebut mengungkap siapa sebenarnya sosok dokter Kim Yoon Ki (Lee Moo Saeng).

• Kepoin Spoiler Episode 15 Drama Korea The World of the Married, Si Pelakor Bakal Kena Karma?

• Raih Rating Tinggi, 3 Pemain Drama Korea The World of The Married Justru Terlibat Skandal, Heboh!

• 7 Karakter Jahat dalam Drama Korea The World Of The Married, Kisah Pelakor Paling Jengkelin Abad Ini

• Kumpulan Drama Korea yang Bakal Tayang Mei 2020, Ada Drama Jang Na Ra, Kepoin yuk!

• Cara Nonton Online Drama Korea The King: Eternal Monarch, Link Download dan Streaming

Hati-hati spoiler!

Yoon Ki selama ini terlihat memiliki perasaan khusus pada Sun Woo.

Ia pria yang selalu datang ketika Sun Woo terlibat masalah.

Bahkan Yoon Ki yang mencegah Sun Woo bunuh diri di episode 14 minggu lalu.