Bagaimana Kelanjutan Tahapan Pilkada Malaka, Para Calon Sudah tak Sabar, Ini Penjelasan Ketua KPU

Laporan Wartawan Pos Kupang, Com, Edy Hayong

POS KUPANG, COM, BETUN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malaka masih menunggu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait pelaksanaan tahapan lanjutan pilkada serentak setelah dihentikan sebagai dampak virus corona.

Walaupun hasil persetujuan bersama KPU, Bawaslu, DKPP, pemerintah dan DPR menawarkan tiga opsi pilkada serentak lanjutan dilaksanakan pada 9 Desember 2020, 17 Maret 2021 dan 29 September 2021, namun keputusan final harus ditetapkan melalui PKPU.

Ketua KPU Malaka, Makarius Bere Nahak, S.Fil, di Malaka, Jumat (8/5), menjelaskan, berdasarkan Perppu Pengganti UU No. 2/2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang sudah ditandatangani tanggal 4 Mei 2020 lalu.

Ini menjadi landasan hukum untuk pilkada lanjutan atau pilkada serentak, sekaligus menjawab tiga opsi yang ditawarkan.

Dikatakannya, dalam pasal 120 disebutkan bahwa pemilihan serentak lanjutan dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan serentak dengan keputusan KPU (Diterbitkannya PKPU tentang Jadwal dan Tahapan Pilkada).

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan itu diatur dalam PKPU. PKPU itu akan menjabarkan UU No. 2/ 2020 pasal 201A pada ayat 2 yang berbunyi "Pemungutan Suara Serentak yang ditunda karena bencana nonalam (COVID-19) dilaksanakan pada bulan Desember dan pada ayat 3 berbunyi "Pemungutan Suara Serentak pada Bulan Desember 2020 ditunda dan dijadwalkan kembali apabila tidak dapat dilaksanakan karena bencana nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COID-19) belum berakhir."

Kesimpulannya, kata Makarius, pilkada serentak lanjutan akan dilaksanakan apabila sudah ada atau sudah diterbitkannya PKPU yang mengatur tentang tata cara dan waktu pelaksanaannya.

"Bisa pilih opsi A, B atau C. Pilkada serentak akan dilaksanakan paling lambat 2021," ujarnya. *