Jadwal Acara TV Hari Ini Rabu 13 Mei 2020 RCTI MNCTV NET TV Indosiar, Ada Ruben Onsu TRANS TV

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Sebelum menyaksikan acara televisi ada baiknya menyimak lebih dulu Jadwal Acara TV Hari Ini Rabu 13 Mei 2020, di Indosiar MNCTV TV One TRANS 7 dan TRANS TV.

Drama Korea atau Dramor The World of The Married tayang di Trans TV, sementara Mata Najwa di Trans 7.

Saksikan beragam acara menarik yang ditayangkan oleh berbagai stasiun TV mulai dari dini hari hingga tengah malam.

Drama Korea, The World of The Married, tayang pukul 19.15 WIB di Trans TV.

Selain itu, film aksi yang dibintangi oleh Gerard Butler berjudul Olympus Has Fallen tayang di Trans TV pukul 20.30 WIB .

Ada juga sebuah program gelar wicara yang di pandu oleh Najwa Shihab, Mata Najwa, tayang pukul 20.00 WIB di Trans 7.

Dikutip dari mncvision.id, berikut jadwal acara TV, Rabu (13/5/2020):

Jadwal Acara GTV

01:00 MNC Shop