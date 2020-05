Jika PemerintahPusatDiamkan Kasus Montara,Tim Advokasi Masyarakat Korban Montara AkanTetap Berjalan

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Bila pemerintah pusat mendiamkan atau tak peduli pada kasus tumpahan kilang minyak Montara oleh Australia pada 21 Agustus 2009, maka Tim Advokasi Masyarakat Korban Montara tetap berjalan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang belum diganti. Langkah tegas akan diambil dengan meneruskan ke pengadilan internasional.

Tragedi kemunusiaan itu telah 'membunuh' lebih dari 100.000 mata pencaharian warga Nusa Tenggara Timur (NTT), terutama para petani rumput laut, nelayan serta berbagai penyakit aneh yang menyerang masyarakat pesisir hingga membawa kematian. Selain itu, hancurnya puluhan ribu hektar terumbu karang di wilayah perairan Laut Timor.

Menurut Ketua Tim Advokasi Masyarakat Korban Montara, Ferdi Tanoni di Kupang, Selasa (12/5/2020), kasus yang sudah berjalan hingga masuk tahun ke-11. Pada tahun ketujuh pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman membentuk `The Montara Task Force' kemudian disempurnakan lagi pada Agustus 2018. Ketika itu ditetapkan lima orang, yakni Purbaya Yudha Sadewa, Fred S Lonan,Prof. Hasjim Djalal, Cahyo Muzhar dan Ferdi Tanoni.

Tujuan dari pembentukan The Montara Task Force ini adalah untuk mempercepat penyelesaian kasus tumpahan minyak Montara yang jelas -jelas telah mencemari sekitar 90.000 km2 Laut Timor dan sekitar 85 % dari pencemaran ini berada di Laut Timor, Indonesia.

Ferdi mengatakan, selama ini ia mengurus gugatan class action di Pengadilan Federal Australia dan pengacara hanya menggugat dua kabupaten dari 13 kabupaten yang wilayah perairannya tercemar tumpahan minyak itu. Ferdi merasa kecewa tapi kasus ini tetap berjalan. Pada bulan Desember 2019, kasus ini telah selesai disidangkan dan sekarang masih menunggu putusan hakim pengadilan federal itu.

Kemudian dengan segala daya upaya yang ada, kata Ferdi, atas nama masyarakat korban Montara di Laut Timor telah mengajukan gugatan melawan Pemerintah Australia terhadap seluruh kerusakan yang ada di 13 kabupaten/kota di NTT ke pengadilan Hak-Hak Asasi Manusia di Perserikatan Bangsa Bangsa.

"Sekarang timbul pertanyaan, di manakah letak kepedulian pemerintah Republik Indonesia dalam upaya menyelesaikan kasus Montara yang sudah berjalan 11 tahun ini," kata Ferdi Tanoni. Tanoni yang juga mantan agen imigrasi Australia itu mengatakan, kasus Montara sebenarnya gampang saja diurai proses penyelesaiannya, jika pemerintah Republik Indonesia bersedia menerapkan dengan sepenuh hati.

Canberra adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap petaka Montara di Laut Timor itu. "Tetapi, yang menjadi kendala terbesar adalah pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia yang tak pernah melakukan diplomasi dengan Canberra untuk membahas Montara," kata Tanoni.

Meskipun demikian, dia mengakui bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjatan telah menerbitkan sebuah surat tugas kepada lima orang sebagai "The Montara Task Force" dan pasti akan diselesaikan. Ferdi tetap memegang teguh pada janji Pak Luhut bahwa `Australia harus terus dikejar.'

Kasus tumpahan minyak Montara di Laut Timor, adalah masalah bangsa Indonesia yang sangat besar yang harus mendapatkan perhatian utama dan serius dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam upaya penyelesainnya.

"Yang kami butuhkan adalah surat dari Presiden RI Joko Widodo ditujukan kepada PM Australia Scott Morrison soal penyelesaian kasus Montara ini. Jika dalam waktu 30 hari tidak menanggapi surat Presiden Joko Widodo atau menjawabnya secara abu-abu, maka kasus ini segera dibawa ke International Court af Justice (ICJ) atau ke International for The Law Of the Sea (ITLOS), sebab kasus pencemaran minyak di Laut Timor, tidak berdimensi politik, tetapi semata-mata hanya masalah kemanusiaan dan lingkungan," kata Tanoni.

Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah Indonesia memutuskan mengambil sikap tegas dalam penyelesaian kasus pencemaran minyak di perairan Laut Timor, NTT karena insiden ledakan ladang migas Montara di Australia telah membuat rakyat menderita.

Timor Gap celah timor (Net)

Dampak ekonomi dari tumpahan minyak Montara ini juga dirasakan sangat berat oleh Ferdi Tanoni, yang selalu mengelus dada ketika mengingat penderitaan yang dialami warga NTT selama 11 tahun tanpa ada kejelasan hingga saat ini.

Atas dasar pertimbangan terhadap niat baik Menko Kemaritiman dan Investasi untuk menyelesaikan masalah ini secepat-cepatnya, maka Ferdi terus menunggu. Ia berharap bulan Juni 2020 dilakukan pertemuan The Montara Task Force untuk mengambil sikap tegas kepada Australia. Jika Australia menolak maka kasus ini akan segera dibawa ke Pengadilan Internasional.

Ferdi mengatakan, seandainya pemerintah pusat masih terus mendiamkan kasus Montara tahun 2009 ini, maka sangat jelas atas nama rakhyat korban dan Indonesia terus berjalan menuju penyelesaian di Australia maupun di PBB. Toh kata dia, seluruh kewajiban atas nama rakyat Indonesia telah ia lakukan. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Paul Burin)