Beli Gula Pasir dengan Harga Murah di Transmart, Ini Caranya

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Sejak akhir April 2020 gula pasir telah kembali tersedia di tersedia di TransMart & Carrefour Kupang. Namun karena stok yang masih terbatas maka customer dibatasi dua bungkus per hari per pelanggan dengan harga Rp 12.500 per bungkus.

General Store Manager, Bangun Pribadi, di Kupang, Senin (11/5), mengatakan agar gula pasir diperoleh merata oleh customer maka pihaknya mengatur penjualan gula pasir dalam bentuk sembako dan tebus murah.

Bangun menjelaskan, customer bisa membeli Paket Sembako mulai dari harga Rp28.500 dengan berbagai pilihan kemasan. Ada Gupalas 1 kg dan minyak goreng rosebrand satu liter, rose brand gula pasir 1 kg, margarin dua bungkus dan atom bulan mie, rose brand gula pasir, ABC Kecap Manis dan atom bulan mie.

• Dinas Perdagangan NTT Akui Harga Gula Pasir Masih Tinggi Namun Dalam Waktu Dekat Diberlakukan HET

Ada pula paket sembako dengan harga promo Rp48.500. Paket ini memiliki tiga pilihan yakni rosebrand gula pasir 1 kg, minyak goreng 2 liter dan kecap manis abc. Pilihan kedua, minyak goreng Sunco satu liter, ABC Sardine dan bendera kental manis. Pilihan ketiga rosebrand gula pasir satu kg,sovia minyak goreng dua liter, atom bulan mie telur 200 gram.

Sedangkan untuk paket promo Rp 98.000, sudah termasuk putri koki white beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, abc botol kecap manis dan mie instan selera peda dua bungkus.

Lanjutnya, paket sembako saat ini paling digemari oleh customer. Selain itu ada juga sistem penjualan dengan Tebus Murah seharga Rp12.500 (maksimal 1 bungkus berlaku kelipatan maksimal 2 bungkus) dengan syarat minimal belanja produk kebutuhan sehari-hari sebesar Rp 200.000.

Kemudian dijual dengan Tebus Murah seharga Rp12.900 (maksimal 1 bungkus, berlaku kelipatan maksimal 1 bungkus) untuk pembelanjaan minimal Rp100,000

"Jadi gula pasir belum bisa dibeli sendiri terlepas dari paket atau tebus murah karena pasokan juga belum banyak. Kami pun harus atur penjualannya agar tetap dapat dimanfaatkan atau dibeli lebih banyak pelanggan. Karena pasokan memang belum sebanyak saat kondisi di tahun kemarin," tuturnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)