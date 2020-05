Live Streaming VIU DRAMAQU & JTBC Akhir Cerita Drama Korea The World of Married EP 15 16 SUB INDO

Episode 15-16 Drama Korea The World of Married sub Indo

POS-KUPANG.COM - Bagaimana akhir cerita cinta Drama Korea The World of Married?

Pencinta Drama Korea (Drakor) pasti menantikan kisah cerita akhir dari The World of The Married.

Setelah sebelumnya para Drakor menguras emosi dan adrenalin di episode 14 A World of Married Couple.

Episode-episode akhir tentu akan semakin seru untuk dinantikan setelah di episode sebelumnya berakhir mencengangkan.

Sesuai dengan angka episodenya, dua episode terakhir dijadwalkan tayang pada tanggal episode tersebut di Bulan Mei 2020.

Berikut jadwal tayang drama Korea The World of the Married dari episode awal sampai episode terakhir:

Jadwal tayang episode 15 akan berlangsung pada tanggal 15 Mei 2020, sehari kemudian episode 16 di tanggal 16 Mei 2020.

Tentu di episode akhir cerita The World of The Married ini kita masih menunggu bagamana akhir dari kisah penuh emosi dan skandal percintaan Drakor ini.

Setelah pada episode14 kemarin menyaksikan saat Sun Woo hendak bunuh diri, namun diselamatkan oleh dr Kim.