Jadwal Acara TV

Jadwal Acara TV dan Film RCTI SCTV GTV TV One NET TV Trans 7 Jumat 8 Mei 2020: Ada Bioskop TRANS TV

Sebaiknya menyimak lebih dulu Jadwal Acara TV untuk Jumat 8 Mei 2020 di Trans TV, Indosiar, RCTI, SCTV, NET TV, GTV, TV One sebelum nonton acara dan f

zoom-inlihat foto Jadwal Acara TV dan Film RCTI SCTV GTV TV One NET TV Trans 7 Jumat 8 Mei 2020: Ada Bioskop TRANS TV
(Instagram @ruben_onsu)
Ruben Onsu dan Betrand Peto 

Jadwal Acara TV dan Film RCTI SCTV GTV TV One NET TV Trans 7 Jumat 8 Mei 2020: Ada Bioskop TRANS TV

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Sebaiknya menyimak lebih dulu Jadwal Acara TV untuk Jumat 8 Mei 2020 di Trans TV, Indosiar, RCTI, SCTV, NET TV, GTV, TV One sebelum nonton acara dan film.

Beragam acara TV menarik bisa disaksikan saat waktu luang bersama keluarga di rumah.

Di NET TV pukul 04.00 WIB tayang program Jendela Ramadan Indonesia dengan narasumber Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof Dr KH Ma'ruf Amin dan Ketua Nahdlatul Ulama, Prof Dr KH Said Aqil Siroji, M.A.

Sebuah film thriller, Triple 9 akan tayang pukul 22.30 WIB di Trans TV.

Selain itu, tayang film thriller lain di GTV, Live Free Or Die Hard pukul 23.00 WIB.

Dikutip dari mncvision.id, berikut acara TV, Jumat (8/5/2020):

Jadwal Acara TV dan Film GTV

01:00 MNC Shop

01:30 Everest

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Jadwal Acara TV
Bioskop Trans TV
RCTI
SCTV
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Editor: Hasyim Ashari
Sumber: Surya
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