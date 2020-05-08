Jadwal Acara TV
Jadwal Acara TV dan Film RCTI SCTV GTV TV One NET TV Trans 7 Jumat 8 Mei 2020: Ada Bioskop TRANS TV
Sebaiknya menyimak lebih dulu Jadwal Acara TV untuk Jumat 8 Mei 2020 di Trans TV, Indosiar, RCTI, SCTV, NET TV, GTV, TV One sebelum nonton acara dan f
Jadwal Acara TV dan Film RCTI SCTV GTV TV One NET TV Trans 7 Jumat 8 Mei 2020: Ada Bioskop TRANS TV
POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Sebaiknya menyimak lebih dulu Jadwal Acara TV untuk Jumat 8 Mei 2020 di Trans TV, Indosiar, RCTI, SCTV, NET TV, GTV, TV One sebelum nonton acara dan film.
Beragam acara TV menarik bisa disaksikan saat waktu luang bersama keluarga di rumah.
Di NET TV pukul 04.00 WIB tayang program Jendela Ramadan Indonesia dengan narasumber Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof Dr KH Ma'ruf Amin dan Ketua Nahdlatul Ulama, Prof Dr KH Said Aqil Siroji, M.A.
Sebuah film thriller, Triple 9 akan tayang pukul 22.30 WIB di Trans TV.
Selain itu, tayang film thriller lain di GTV, Live Free Or Die Hard pukul 23.00 WIB.
Dikutip dari mncvision.id, berikut acara TV, Jumat (8/5/2020):
Jadwal Acara TV dan Film GTV
01:00 MNC Shop
01:30 Everest
|Jadwal Acara TV Hari Ini Jumat 8 Mei 2020 RCTI SCTV GTV NET TV Trans 7: XXX di Film Bioskop TRANS TV
|Jadwal Acara TV Hari Ini Kamis 7 Mei 2020, RCTI, SCTV, Trans 7 MNCTV Ada Film Bioskop Trans TV
|Jadwal Acara TV Hari Ini Kamis 7 Mei 2020, RCTI, SCTV, Trans 7 MNCTV Film Bioskop Trans TV: Criminal
|Jadwal Acara TV Hari Ini RCTI SCTV Indosiar GTV ANTV Rabu 6 Mei 2020, Ruben Onsu Family di TRANS TV
|Jadwal Acara TV & Film RCTI ANTV SCTV GTV Indosiar NET TV Senin 4 Mei 2020, Ada Ruben Onsu TRANS TV