Viral Ad-Dukhan & Asteroid Jatuh Hari Ini 15 Ramadhan Kamis 7 Mei 2020, Ini Penjelasan Ulama & Lapan

Viral Ad-Dukhan dan Asteroid Jatuh Hari Ini Jumat 8 Mei 2020, Ini Penjelasan Ulama dan Lapan



POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Beberapa warganet mempertanyakan kabar adanya asteroid yang akan menabrak Bumi pada 15 Ramdhan 1441 H atau pada 8 Mei 2020.

“Ada yg tau ga info OFFICIAL yg bilang ada asteroid yg bakal nabrak bumi 8 May 2020/15 Ramadhan? I can't find any,” tanya akun @Rayaaap.

“Serem dengerin berita mau ada asteroid tgl jumat 8 mei 15 ramadhan. Bismillah ya Allaah. Serem tapi kita cuma bisa berdoa dan pasrah” ujar akun @dwitastyf.

“Buat temen2 ni sekedar info aja,tapi belom tau kepastinnya yaa buat jaga2 aja si.hari Jum'at 8 mei 2020 jam 4:48 WIB diperkirakan akan terjadi jatuhnya asteroid apollo.Check this thread #tahun2020 #didikempot” tulis akun @mikohengky.

Lantas, apakah benar akan ada asteroid yang akan menabrak Bumi?

Penjelasan LAPAN

Kompas.com menghubungi Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Thomas Djamaludin.

Pihaknya menyampaikan, kabar tersebut tidaklah benar.

“Jelas hoaks. Tidak ada asteroid yang akan menabrak Bumi,” jelas Thomas.

Lebih lanjut ia menjelaskan beberapa asteroid hanya melintas pada jarak aman yakni lebih jauh daripada jarak Bumi-Bulan.