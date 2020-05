Ternyata Banyak Akun Instagram Pakai Namanya, Ini Tanggapan Kiper Persebaya Rivky Mokodompit, Info

POS KUPANG.COM--- Beredar sejumlah akun media sosial instagram mengatasnamakan nama Kiper Persebaya Surabaya, Rivky Mokodompit.

Sejumlah akun tersebut menggunakan username @rivkymoko dan @rivky_moko20 serta memasang foto dari kiper asal Sulawesi Utara itu.

Padahal mantan punggawa PSM Makassar ini hanya memiliki satu akun instagram saja dengan username @Rivky_moko dengan follower sebanyak 26 ribu.

Meski begitu, tidak sedikit orang yang salah mengira dengan memberikan komentar ataupun mengikuti kedua akun palsu yang tak jelas siapa pemiliknya.

Melihat ada orang iseng membuat tiruan akun instagramnya, Rivky menyebut sebetulnya pihak klub sudah pernah memposting foto yang mencantumkan akun aslinya.

"Akun yang asli udah ada di official Persebaya," kata Rivky Mokodompit, Selasa (5/5/2020).

Persebaya memang pernah memposting sebuah foto dan mencantumkan akun asli dari Rivky. Tepatnya saat dia pertama kali bergabung di latihan tim (20/1/2020) lalu.

Sebetulnya Rivky tidak mau ambil pusing dengan masalah ini. Namun belakang dia merasa kuatir bila namanya disalahgunakan oleh orang tak bertanggung jawab.

Bahkan tidak ragu, Rivky mengancam bisa saja membawa masalah ini ke jalur hukum kalau akun palsu tersebut melakukan tindakan yang merugikan orang lain.

"Kalau dipakai untuk hal baik silakan, tapi untuk nyari keuntungan (nyolong) dan hal yang gak baik lainnya bisa saya laporkan ke pihak berwajib," jelasnya.

Kemunculan akun palsu Rivky juga direspon rekan satu timnya, David da Silva. Lewat insta story miliknya, dia meminta suporter tidak mengikuti salah satu akun palsu tersebut.

"This is fake !!! don't follow this account," seru David da Silva mengarah ke akun dengan username @rivkymoko.

Artikel ini telah tayang di surya.co.id dengan judul Banyak Akun Instagram Menggunakan Namanya, Ini Tanggapan Kiper Persebaya Rivky Mokodompit

