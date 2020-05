Renungan Harian Katolik, Kamis, 7 Mei 2020

Ego Scio Quos Elegerim; Aku Tahu Siapa yang Telah Kupilih

Oleh: RD. Maxi Un Bria



POS-KUPANG.COM - Hidup adalah anugerah Allah. Tidak ada seorang pun di bawah matahari ini dapat hidup tanpa campur tangan Allah. Hidup kita berasal dari Allah dan pada saatnya akan kembali kepada Allah. Semoga kita dapat mensyukuri dan merawat hidup ini sebaik-baiknya agar berdayaguna dan menjadi tanda berkat Allah bagi banyak orang.

Allah telah menempatkan Roh-Nya dalam hati setiap orang agar berhikmat, mampu membedakan yang baik dari yang jahat dan yang benar dari yang salah. Roh Allah membimbing manusia agar hidup menurut kehendak-Nya dan pada gilirannya mampu membuat keputusan dan pilihan sikap yang dapat dipertanggungjawabkan . Karena setiap pilihan yang dilakukan dengan sadar dan dijalankan dengan hati gembira dapat menggandakan energi positif dan menghadirkan makna hidup yang berkualitas .

Memilih itu seni berproses. Karena setiap pilihan selalu menyertakan sikap interest dan kesadaran. Setidak-tidaknya pilihan kita terhadap sesuatu yang dibutuhkan atau seseorang yang dipercaya bertolak dari kekaguman, persepsi dan pertimbangan yang mantap. Di atas semuanya manusia dapat membuat pilihan yang benar, membebaskan dan berdampak bagi damai sejahtera berkat tuntunan terang Roh Kudus.

Yesus mengatakan kepada para khalayak, “Aku tahu siapa yang telah Kupilih“ ( Yoh 13 :18 ), siapa yang diutus dan siapa pula yang dianugerahi untuk menerima para utusan tersebut. Karena itu Aku berkata kepadamu “Sesungguhnya siapa saja yang menerima orang yang Kuutus, ia menerima Aku dan siapa saja yang menerima Aku, ia menerima Dia yang mengutus Aku” ( (Yoh 13 :20)

Dalam ziarah hidup umat beriman umumnya, dan ziarah iman personal khususnya, setiap kita memiliki pengalaman yang unik dan bermakna tentang kehadiran dan keterlibatan Tuhan di dalam hidup. Pengalaman yang unik dan indah itu terus direfleksikan dan menginspirasi diri untuk melakukan berbagai kebajikan, sebagai pernyataan syukur dan sikap iman.

Hingga saat ini kita mendapat kesempatan untuk mengembangkan semangat kepedulian, solidaritas, belarasa dan aneka perbuatan baik kepada sesama karena bertolak dari pengalaman pribadi akan kasih Allah yang terus mengalir dalam hidup. Marilah merawat semua hal baik dan kebajikan yang selama ini telah kita pilih dan hidupi sebagai bagian yang utuh dari standar nilai kebaikan dan kualitas hidup orang beriman.

Semoga kita tetap teguh dalam iman, harapan dan kasih. Setia mempercayakan diri kepada Tuhan dengan segenap hati, akal budi dan tenaga dalam proses membuat pilihan dan keputusan. Sebab setiap pilihan hidup yang melibatkan tuntunan Tuhan di dalamnya, mampu menghantar kita kepada kebenaran yang membebaskan, membahagiakan dan memberi daya hidup.

Sebagaimana disabdakan Yesus : “ Ego sum Via, et Veritas et Vita ; Akulah Jalan, Kebenaran dan hidup “ ( Yoh 14 :6 ) Barangsiapa yang mempercayakan diri kepada Tuhan dan mengikuti tuntunan-Nya, akan hidup dalam ketercukupan dan kebahagiaan. Hidupnya seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran sungai, selalu berbuah pada musimya, berlimpah kasih karunia dan berkat. Salve.

Doa :

Ya Tuhan, syukur kepada-Mu atas anugerah hidup hari ini. Semoga hidup kami menjadi tanda berkat dan sukacita Ilahi bagi sesama, amin.