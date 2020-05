Pengarahan Personel TMMD 108/2020, Dandim Kupang : Bangun Peradaban Bersama Masyarakat 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Program Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke 108 tahun 2020 akan dilaksanakan pada Juli 2020 mendatang. Aneka persiapan personel terus digalakkan Kodim 1604 Kupang dalam rangka menyukseskan kegiatan operasi Gun Kuat TNI tersebut.

Dalam arahan kepada satgas TMMD ke-108 tahun 2020 yang berlangsung di Makodim Kupang pada Senin (4/5/2020), Dandim 1604/Kupang Kolonel Arh I Made Kusuma Dhyana Graha, SIP menekankan agar dapat membangun peradaban bersama masyarakat melalui operasi tersebut.

TNI melalui 8 wajib TNI melaksanakan pembangunan fisik dan pembangunan non fisik sebagai bentuk kemanunggalan TNI-rakyat.

"Bersama rakyat mari kita bangun peradaban yang lebih mulia, mari kita saling peduli membantu masyarakat demi kemanunggalan TNI dan rakyat," tegas Kolonel Made Kusuma.

Ia mengingatkan anggota satgas agar tetap menjaga profesionalisme TNI dalam setiap tugas dan tanggung jawab selama melaksanakan operasi.

"Jaga Profesionalisme TNI, ini adalah bentuk nyata dari serbuan teritorial dalam memperkokoh hubungan silaturahmi antara TNI dan masyarakat," tegas perwira dengan tiga melati itu.

Operasi TMMD tersebut, jelas Dandim, memiliki nilai yang sama dengan operasi perbatasan atau operasi daerah rawan dan dengan perincian operasi dilaksanakan waktu tertentu.

Selaku Dansatgas, Kolonel Made Kusuma tetap menekankan anggota untuk tetap memberikan pengabdian terbaik bagi rakyat di wilayah meskipun pelaksanaan TMMD merupakan kegiatan rutin tahunan.

"Know yourself, know the enemy. A thousand battles, a thousand victories. Kenali dirimu, kenali musuhmu. Seribu pertempuran, seribu kemenangan," pesan Kolonel Made Kusuma mengutip Kata bijak Sun Tzu.

Kegiatan TMMD, pesan Dandim, jangan dijadikan sebagai kesempatan untuk melaksanakan hal yang tidak baik. Karenanya ia mengajak seluruh anggota untuk tetap menjaga dan mengutamakan kebersamaan, kegotongroyongan, dan tidak bekerja secara individu atau satuan. Selain itu, ia juga berpesan kepada anggota agar menjauhkan sikap ego sektoral karena semua bekerja atas nama Satgas TMMD.

TMMD ke-108 tahun 2020 tetap akan berlangsung. Kegiatan secara resmi akan dibuka pada pertengahan bulan Juli 2020 di Desa Oebesi Kecamatan Amarasi Timur Kabupaten Kupang. (hh)

Dandim 1604/Kupang Kolonel Arh I Made Kusuma Dhyana Graha, SIP saat memberi arahan kepada satgas TMMD ke-108 tahun 2020 yang berlangsung di Makodim Kupang pada Senin (4/5/2020). (POS-KUPANG.COM/RYAN NONG)