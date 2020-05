Lirik Lagu Sayang 2 Nella Kharisma dan Chord Kunci Gitar: Coba Rungokno Tembang Kangenku Iki

Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Sayang 2 - Nella Kharisma: Coba Rungokno Tembang Kangenku Iki

POS-KUPANG.COM - Nikmati lagu Sayang 2 yang dinyanyikan Nella Kharisma sambil memainkan gitar atau organ.

Berikut Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Sayang 2 Nella Kharisma

INTRO : C G Am Em F G Am

Am G

Cobo rungoknoo . .

Am

Tembang kangenku iki

F G

Dewi asmoro tulung omongno

Am

Aku isih ngenteni

Am G

Ombak segoro . .

Am

Kok sajak ngelengake

F G

Nambahi kangenku soyo gedi

Am

Nganti kepati pati

[ reff ]

C

Andaikan sayangku sakiki

G

Iseh ono neng kene

Am Em

Kita akan slalu memadu cinta

F

Bungahing atiku

G Am

Sedihing atiku . . hanya dalam mimpi

C

Rino lan wengi

G

Moto iki angel di aremake

Am

Mung lam lamat

Em

Esem lan manismu

F

Kapan kubertemu

G Am

Sak kedeping moto . . wes marem atiku

intro : C G Am Em F G Am

Am G

Cobo rungoknoo . .

Am

Tembang kangenku iki

F G

Dewi asmoro tulung omongno

Am

Aku isih ngenteni