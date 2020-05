drama korea The World of the Married

Sinopsis Drama Korea Pelakor: The World of The Married, Tae Oh Selingkuh Lagi di Episode 12

POS-KUPANG.COM - Ada baiknya menyimak lebih dulu sinopsis drama Korea pelakor The World of the Married episode 12.

The World of the Married tayang di JTBC Korea setiap Jumat dan Sabtu malam.

Drama The World of the Married berkisah tentang kehidupan rumah tangga sepasang suami istri yang harus terusik dengan hadirnya orang ketiga.

Berikut jalan cerita drama Korea The World of the Married episode 12.

Tae Oh diinterogasi polisi, tak ada yang menjawab teleponnya, baik istrinya maupun ayah mertuanya.

Sun Woo tiba-tiba datang.

Sun Woo datang untuk menjadi alibi bagi Tae Oh.

Ia berkata Tae Oh bersamanya saat kejadian, sehingga tak mungkin Tae Oh melakukan sesuatu pada Park In Kyu.