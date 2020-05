Update Corona NTT : Reagen Tiba di Kupang, Pemeriksaan Swab di RSUD Johanes Mulai Kamis

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Reagen (reaktan) untuk real time tes Polymerase Chain Reaction (PCR) telah tiba di Kupang, NTT pada Selasa (5/5/2020) pagi. Reagen dan peralatan kesehatan tersebut diangkut dari Surabaya menggunakan penerbangan Lion Air.

Saat tiba di Bandara El Tari Kupang, Reagen dan peralatan kesehatan dijemput langsung Kepala Dinas Kesehatan NTT drg. Dominikus Minggu Mere bersama tim.

Kepada wartawan, drg. Dominikus Minggu Mere menjelaskan, Reagen yang tiba kali ini berjumlah 8 koli. Ia merinci, Reagen tersebut terdiri dari 5 ml reaction vesel sebanyak 192 tube, 200 ml reagent vesel sebanyak 4 pack, DiTi 200 ml with filter sebanyak 1 tray, 96 deep well plate 2 pack, DiTi 1.000 ml with filter 10 Tray, master mix tube sebanyak 4 tube, optical reaction plate sebanyak 4 plate, adhesiver cover sebanyak 4 sheet.

Dengan tibanya Reagen tersebut maka pemeriksaan swab akan mulai dilakukan langsung di laboratorium RSUD Prof WZ Johannes Kupang dengan menggunakan PCR yang telah dipasang. Sebelumnya, pemeriksaan swab dilakukan di tiga laboratorium di Jakarta dan Surabaya.

Saat ini, Dinkes kabupaten/kota di NTT telah mengirimkan sampel swab ke laboratorium RSUD Prof WZ Johannes Kupang. Sampel sampel tersebut akan segera diperiksa di RSUD WZ Johannes Kupang.

Selain Reagen yang telah tiba, Pemprov juga telah mendapat tambahan satu alat PCR dari Badan POM RI. Kedua alat ini akan digunakan untuk memeriksa seluruh sampel swab dari seluruh rumah sakit di NTT.

“Dengan dua alat PCR ini maka akan saling melengkapi dan dapat mempercepat proses pemeriksaan Swab di NTT,” ujar Minggu Mere. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong )