Perkembangan Ekspor Impor, Darwis Sebut NTT Alami Defisit

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- BPS NTT merilis perkembangan ekspor dan impor di NTT. Ekspor Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Maret 2020 senilai US $ 1.064.530 dengan volume sebesar 3.501,4 ton, mengalami penurunan sebesar 27,45 persen dari ekspor Februari 2020 yang sebesar US $ 1.467.212. Nilai ekspor tersebut

terdiri dari ekspor migas sebesar US $ 92.003 dan ekspor non migas senilai US $ 972.527.

Komoditas ekspor Provinsi NTT Maret 2020 seluruhnya dikirim ke Timor Leste sebesar US $ 1.064.530, diikuti Vietnam, Jepang, Filipina, Korea Selatan dan negara lainnya.

Kepala BPS NTT, Darwis Sitorus menyampaikan komoditas terbesar yang diekspor Provinsi NTT pada Maret 2020 adalah kelompok komoditas Garam, Belerang, dan Kapur senilai US $ 137.984.

Sedangkan untuk impor Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Maret 2020 senilai US $ 8.067.694 dengan volume sebesar 19.743,3 ton dengan komoditas impor terbesar Bahan Bakar Mineral yang didatangkan dari

Singapura, Italia dan Timor Leste.

Jika membandingkan kumulatif nilai ekspor sebesar US $ 4.195.486 terhadap kumulatif nilai impor sebesar US $

24.230.073, kata Darwis, maka pada tahun 2020 terdapat defisit sebesar US $ 20.034.587. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati).