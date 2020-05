Bupati Paul Limu Serahkan BLT Senilai Rp 13 Miliar

POS KUPANG. COM|WAIBAKUL--Bupati Sumba Tengah, Drs. Paulus SK Limu dan Wakil Bupati, Ir. Daniel Landa atas nama Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia bagi 2.526 kepala keluarga (KK) yang terdampak pandemi Covid-19.

Penyerahan berlangsung secara simbolis kepada dua orang penerima dari Kecamatan Katikutana di BRI Cabang Anakalang. Selasa (5/5/2020).

"Data penerima BLT, bersumber dari non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Basis Data Terpadu (BDT) Kementerian Sosial (Kemensos),"kata Bupati Paul.

Dalam rilis yang dikeluarkan Humas, Selasa (5/5/2020), BLT Kemensos untuk 2.526 KK yang tersebar di 65 desa dengan besaran Rp 600.000 per bulan per KK dan diberikan selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 1.800.000 sejak bApril hingga Juni dengan total Rp 13 miliar.

Pembagian selanjutnya akan dilakukan baik oleh Bank BRI, Bank BNI maupun Kantor POS di seluruh wilayah Sumba Tengah.

Mantan Inspektur Provinsi NTT itu menambahkan, saat ini pendataan non DTKS masih terus dilakukan untuk 4.124 KK yang terdiri dari non DTKS BLT Kemensos sebanyak 2.117 KK dan Non DTKS BLT Provinsi sebanyak 2.007 KK masih dalam proses penginputan. Selanjutnya pendataan BLT Kabupaten dan BLT Desa sedang dalam proses penginputan pula.

Penerima BLT Kemensos non DTKS 2.526 KK dimaksud,kata Bupati Paul, tidak termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) maupun kartu prakerja.

Lebih lanjut, mantan Penjabat Bupati Sumba Barat itu mengatakan, dalam proses penyaluran bantuan ini nantinya ada pengawalan dan pengawasan yang dilakukan oleh TNI, Polri, Pol PP, Inspektorat, Camat dan Kepala Desa untuk memastikan penyaluran tersebut tepat sasaran bagi warga yang terpapar Covid-19.

Bupati Paul Limu menyampaikan bila ada masyarakat Sumba Tengah yang terpapar akibat covid-19, namun tidak terakomodir, baik dalam BLT Kemensos, BLT Provinsi, BLT Kabupaten dan BLT Desa serta PKH dan BPNT agar segera dilaporkan kepada Bupati pada kesempatan pertama.

Turut hadir dalam pembagian BLT tersebut Asisten Tata Pemerintahan dan Kesos, Asisten Tata Perekonomian, Inspektur, Kepala Dinas Sosial dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan.(Laporan Reporter POS KUPANG. COM, Gerardus Manyella)