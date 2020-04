Di Kupang, Harga Cabai Rawit Melonjak Drastis

POS-KUPANG.COM | KUPANG- Harga cabai kecil di Pasar Kasih dijual dengan harga Rp80 ribu per kilogram (kg). Harga ini naik dari sebelumnya Rp50 ribu per kg.

Sedangkan harga bawang putih turun dari Rp 70 ribu per kg menjadi Rp50 ribu per kg dan bawang merah Rp30 ribu/kg.

Pantauan Pos Kupang, Selasa (28/4) di pasar Kasih, harga cabai merah yang kecil Rp80 ribu per kg, ada yang didatangkan dari luar NTT namun ada juga yang merupakan produk NTT.

Sementara harga bawang putih impor juga sudah mulai turun dimana para penjual menyesuaikan harga jual, menjadi Rp 50ribu per kg

Rocky Hello, pedagang di Pasar Kasih mengungkapkan harga cabai merah kecil ini naik drastis sebesar Rp30 ribu per kg, dari Rp50 ribu per kg. "Harga ini sudah terjadi sekitar satu minggu," ungkapnya.

Sementara Duwek, penjual bawang mengungkapkan pedagang sudah menyesuaikan harga bawang putih impor. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)