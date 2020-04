Peneliti Forum Academia Produksi Bilik Steril Masker N-95, Lihat Hasilnya !

POS KUPANG. COM|KUPANG-- Melalui penelitian yang cermat, Forum Academia NTT memproduksi bilik steril masker N-95.

Terobosan ini dilakukan untuk memenuhi keluhan para direktur rumah sakit yang kesulitan mengadakan masker N-95 yang amat dibutuhkan.

Dengan adanya bilik ini, setiap 30 menit sebanyak 50 masker N-95 dapat disterilkan dalam suhu 70-75 derajat celcius dengan menggunakan udara panas.

Terobosan ini dilakukan oleh Ben Tarigan, yang prihatin dengan keluhan para direktur rumah sakit di Forum Academia NTT (FAN), maupun dalam diskusi pribadi dengan para anggota FAN. Dalam kerja ini Ben Tarigan bekerjasama dengan Novra Hendra Manafe dan William Benjamin Okto Siagian.

Dalam rilis yang diterima Pos Kupang. Com, Selasa (28/4/2020), kelangkaan APD (Alat Pelindung Diri), khususnya masker N-95 merupakan salah satu persoalan utama yang dihadapi para direktur rumah sakit. Karena langka masker N-95 di Kupang, NTT, sering dipakai ulang hanya dengan menjemur di bawah sinar matahari.

Dengan alat Bilik Steril Masker N-95 yang ada, kualitas masker terjaga dan dalam perhitungan yang mengikuti riset yang dibuat para peneliti di _Stanford University_, masker N-95 masih bisa dipakai sebanyak 15 kali siklus pengeringan.

“Udara panas kita pilih karena ini yang paling menawarkan siklus pemakaian terbanyak, jika dibandingkan dengan penggunaan sinar ultra violet maupun hydrogen peroxide,” ujar Ben Tarigan.

Sehari-harinya Ben Tarigan adalah dosen di Program Studi Teknik Mesin Universitas Nusa Cendana (Undana), Kupang, NTT. Dalam penelitian, dua peneliti lain, Novra dan William masih berstatus mahasiswa di Fakultas Tehnik Mesin Undana.

“Saya berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat mau mengadakan alat sederhana ini dan bisa dipakai untuk mengatasi kelangkaan masker. Untuk itu kami tidak akan mematenkan karya ini, sebab ini kontribusi kami di era pandemi,” kata Ben Tarigan ketika mendemonstrasikan karya terbaru ini di kantor IRGSC _(Institute of Resource Governance and Social Change).(Laporan Reporter POS KUPANG. COM, Gerardus Manyella)