Hikmah RAMADHAN: Meneladani Rasulullah SAW

Oleh: Chariul Pua Tingga, (Dosen Universitas Muhammadiyah Kupang)

POS-KUPANG.COM - Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabil'alamiin, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan karunia kepada kita berupa iman, kesehatan, serta kesempatan untuk memperbanyak ibadah demi keselamatan dunia dan akhirat kelak.

Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiyullah Muhammad Rasulullah SAW yang telah menuntun kita ke jalan kebenaran yakni addinul islam.

Para pembaca yang budiman dihari yang kelima dalam bulan ramadhan ini. Pada kesempatan ini saya mengajak diri saya pribadi dan umat Islam sekalian untuk terus istiqomah dalam melaksanakan ibadah dalam bulan ramadhan ini dengan meneladani sifat-sifat sahabat Rasulullah SAW. Karena generasi terbaik dari umat Islam ini adalah pada masa sahabat Rasulullah SAW, pada masa merekalah terkumpul banyak keutamaan, sehingga Rasulullah SAW bersabda yang artinya "Sebaik-baik manusia adalah pada generasiku, kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka."(HR. Bukhari)

Dan di antara keutamaan para sahabat yaitu mereka memiliki sifat-sifat mulia, sebagaimana yang Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran. Surat al-fath ayat 29 Allah SWT berfirman yang artinya "Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi (saling) mengasihi di antara sesama mereka. Engkau lihat mereka ruku? dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya. Tanda-tanda mereka tampak pada wajah mereka dari bekas sujud."

Dari ayat yang yang mulia di atas dapat diambil pelajaran bahwa sifat-sifat mulia dari para sahabat Rasullullah SAW adalah :Tegas terhadap orang kafir Al-Hafizh Ibnu Katsir Rahimallah mengatakan dalam tafsirnya tentang ayat di atas;"Demikian sifat orang-orang beriman, mereka bersikap keras dan tegas kepada orang-orang kafir, tetapi bersikap lemah lembut dan baik kepada orang-orang pilihan.", yang kedua Berlemah lembut kepada orang beriman Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa?di Rahimallah mengatakan dalam tafsirnya, ketika menerangkan firman Allah SWT,

"(Mereka) (saling) mengasihi di antara sesama mereka,"Yaitu mereka saling mencintai, saling menyayangi, dan saling mengasihi (di antara mereka), seperti satu tubuh. (Mereka) mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri.". Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abu Hamzah Anas bin Malik RA dari Nabi SAW, beliau bersabda;"Tidak (sempurna) keimanan salah seorang di antara kalian, sehingga ia mencintai saudaranya, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.". (Muttafaq'alaih HR.Bukhari) dan yang ketiga sifat-sifat mulia sahabat Rasulullah SAW adalah banyak melakukan shalat. Mereka merupakan manusia yang paling perhatian terhadap shalat, dan paling menjaga shalat. Karena mereka faham bahwa merupakan sebaik-baik amal. Rasulullah SAW pernah bersabda; yang artinya "Ketauhilah bahwa sebaik-baik amal perbuatan kalian adalah shalat."

Dan mereka juga memahami bahwa shalat merupakan amalan yang pertama kali dihisab pada Hari Kiamat. Nabi SAWbersabda yang artinya "Amalan yang yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari Kiamat adalah shalat (nya). Jika shalatnya baik, maka sungguh ia akan sukses dan selamat. Dan jika kurang, maka sungguh ia telah celaka dan merugi." (HR. Tirmidzi).

Demikianlah beberapa sifat-sifat mulia dari generasi terbaik umat ini yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Maka barangsiapa yang dapat meneladani dan mewarisi sifat mulia mereka, maka sungguh ia akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Akan tetapi barangsiapa yang mencela dan merendahkan para sahabat, maka sungguh ia telah berada pada jurang kekufuran. Sebagaimana Imam Malik Rahimallah pernah berkata;"Barangsiapa yang membenci para sahabat, maka ia telah kafir berdasarkan ayat ini (yaitu Al-Fath : 29)."

Mari dalam bulan ramadhan ini kita bersama-sama memohon kepada Allah SWT agar kita diberikan taufiq untuk dapat meneladani dan mengikuti sifat mulia serta manhaj para sahabat Rasulullah SAW.*