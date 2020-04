Kronologi Pemeran Ayah Pelakor di Drakor The World of The Married Dihukum Kasus Pelecehan Seksual

POS-KUPANG.COM - Drama Korea The World of Married memang tak luput dari perbincangan.

Drama ini mampu mencuri perhatian para pecinta drakor termasuk di Indonesia.

Salah satu yang menjadi unik diperbincangkan yakni para pemerannya.

Sebelumnya, sosok Han So Hee menjadi perbincangan bahkan bulan-bulannan warganet karena perannya menjadi pelakor mampu mengaduk perasaan penonton.

Kini, masa lalu aktor drama The World of Married, Lee Kyung Young terungkap, pernah jadi pelaku kejahatan seksual kepada anak di bawah umur.

Dilansir dari TribunStyle, drama Korea The World of The Married memang tengah digandrungi banyak orang akhir-akhir ini.

Akting pemain yang luar biasa hingga alur cerita yang menarik jadi alasan utama banyak orang menonton drama ini.

Namun, ada kabar tak menyenangkan datang dari salah satu aktor drama The World of The Married, Lee Kyung Young.

Diketahui, Lee Kyung Young berperan sebagai ayah Da Kyung (Han So Hee) di drama tersebut.

Kronologi

Lee Kyung Young ()

Di tahun 2002, Lee Kyung Young ditangkap dan diadili di pengadilan atas kasus prostitusi anak di bawah umur.