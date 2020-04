Fadli Zon Minta Ridwan Kamil Ingatkan Jokowi, Anak Bangsa Rakit Ventilator Murah untuk Corona

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, mencolek Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk tidak lupa segera menghubungi Presiden Joko Widodo ( Jokowi ).

Hal itu terkait dengan anak-anak bangsa melalui PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia yang sudah bisa memproduksi ventilator untuk pasien Corona atau Covid-19.

Fadli Zon mengingatkan Ridwan Kamil melalui akun Twitter miliknya dengan memention Ridwan Kamil dan Presiden Jokowi.

"Kang @ridwankamil sdh telpon P @jokowi bhw kita bisa buat sendiri ventilator," tulis Fadli Zon seraya meretweet postingan Ridwan Kamil tentang APD yang diproduksi PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia

Postingan Fadli Zon pun dikomentari Netizen.

@Thini66961004: Nggak guna ... Bang lapor2. Nggak akan di dengar. Ingat Gubernur Anies Baswedan lebih dari 10 buat kebijakkan wabah Corona di tolak semua.

@GardaGun: "Halouw mister presiden is it mi mukidi, aem need pentil motor por mai kantri..."..

@Unitedmoron1:.. semua ada di bandung kang .. masya Allah .. barokah buat akang kalo bisa meyakinkan @jokowi kalo jawa barat dan khususnya bandung sdh memproduksi ventilator dan lebih murah mereun dibanding produk impor .. ya kan kang @fadlizon

@BerisikEmak: Alhamdulillah 2 BUMN di Bandung yg selama ini berkiprah di bidang teknologi pesawat dan senjata ternyata sanggup menciptakan karya untuk pasien covid 19. Tolong kang Emil, tindak lanjuti atuh. Biar roda ekonomi bangsa bergerak lagi. ~Alhamdulillah, Kantor suamiku. Hehe...