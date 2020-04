Walikota Bill de Blasio mengadakan konferensi pers mengenai coronavirus di New York, Amerika Serikat pada 23 April 2020. De Blasio mengumumkan bahwa sekitar 2 juta warga New York dapat menghadapi kerawanan pangan selama krisis akibat coronavirus yang melintasi negara.

Wali Kota New York Bill de Blasio Sediakan Makanan Halal untuk Muslim Amerika Selama Bulan Ramadan



POS-KUPANG.COM, NEW YORK CITY - Kota New York, Amerika Serikat menyediakan makanan halal untuk Muslim New York yang menjalankan ibadah Puasa Ramadan.

Kebijakan ini disampaikan Wali kota New York Bill de Blasio pada rapat singkat, Kamis (23/04/2020).

Dikutip dari Kompas.com, Jumat (24/04/2020), sebanyak 500.000 makanan halal akan dibagikan untuk Muslim selama Ramadan sebagai bagian dari program distribusi makanan kepada dua juta warganya di tengah pandemi.

"Salah satu seruan paling mulia saat Ramadan adalah memberi makan mereka yang lapar," kata Walikota de Blasio.

"Untuk berperan pada mereka yang membutuhkan. Bahkan situasinya kini lebih sulit dari sebelumnya,

di mana orang-orang tidak bisa pergi ke masjid-masjid mereka."

Pada beberapa tahun sebelumnya, masjid-masjid di New York biasanya menyediakan makanan gratis

menjelang berbuka puasa atau dikenal dengan istilah momen Iftar.

Namun, semua tempat beribadah di seluruh AS ditutup. Termasuk masjid, gereja, sinagog dan kuil.

Mereka telah ditutup sejak berminggu-minggu lalu untuk mencegah penyebaran virus corona.