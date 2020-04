Jadwal Acara TV & Film Hari Ini 25 April 2020 NET TV Indosiar SCTV ANTV Trans 7 Ada Bioskop Trans TV

Jadwal Acara TV & Film 25 April 2020 NET TV Indosiar SCTV ANTV Trans 7, Ada Bioskop Trans TV

POS-KUPANG.COM - Ada baiknya menyimak jadwal film dan acara tv hari ini Sabtu 25 April 2020 di stasiun Trans 7 Trans TV ANTV RCTI SCTV Indosiar MNCTV dan GTV.

Dari jadwal film 25 April 2020 ada sinema layar lebar di bioskop Trans TV seperti Terminator 3: Rise Of Machine, Mine dan Bullet To The Head.

Agar tidak semakin penasaran, langsung saja simak jadwal film dan jadwal acara tv selengkapnya berikut ini:

- Jadwal Acara TRANS TV Sabtu 25 April 2020

00:30 G.I. Joe: Retailation

02:30 Sahur Itu Indah

04:30 Nussa

05:00 Kisah 9 Wali

06:30 Insert Pagi

07:30 Good Morning Weekend

08:30 Celebrity On Vacation

09:00 Ibu Pintar

09:30 Islam Itu Indah

11:00 Masak-Masak

11:30 Insert

12:30 Pertemukan Hamba Dengan...

14:00 Insert Today

14:30 Raffi & Friends

15:30 CNN Indonesia News Update

16:30 Nussa

17:00 Bikin Laper Ramadan

17:30 Kultum: Ramadan I'm In Love

18:00 Bikin Laper Ramadan

18:30 Janji Suci Raffi & Gigi

19:30 Bioskop Trans TV Terminator 3: Rise Of Machine

21:30 Bioskop Trans TV Mine

23:30 Bioskop Trans TV Bullet To The Head

- Jadwal Acara TRANS 7 Sabtu 25 April 2020

00:00 Redaksi Malam

00:30 Theater Malam

03:15 Urban Vlog

04:00 The Jungle Bunch

04:30 Treasure Trekkers

05:00 Gogobus

05:30 Miraculous Ladybug

06:00 Redaksi Pagi Akhir Pekan

07:00 Modern Mom

07:30 Selebrita Pagi On Weekend

08:00 Okay Bos

09:15 Heits Abis

09:30 Spotlite

10:30 Selebrita On The Weekend

11:30 Enaknya Mantul

12:00 Okay Bos

13:00 Trending

13:30 Mancing Mania

14:00 Ojol Story

14:30 Jejak Si Gundul

15:00 Redaksi Sore

16:00 Seleb Expose

17:00 Fact Or Fake

17:30 Movievaganza

19:15 On The Spot

20:30 Opera Van Java

22:00 Yang Tak Terungkap

23:00 Rekonstruksi

- Jadwal Acara SCTV Sabtu 25 April 2020

00:00 Jomblo Bukan Kutukan

01:30 Liputan 6 Malam

02:00 30 Hari 30 Juz Di SCTV

02:15 Para Pencari Tuhan Jilid 12

03:00 Para Pencari Tuhan Jilid 13

04:00 Insya Allah Surga

04:45 Mutiara Hati Quraish Shihab

05:00 Liputan 6 Pagi

07:00 Hot Shot

07:30 Lorong Waktu Animasi Spc.

08:00 Cinta Dalam Sepotong Serabi

10:00 Lupa Tapi Cinta

11:45 Mutiara Hati Quraish Shihab

12:00 Liputan 6 Siang

12:30 Calon Istri Idaman

14:15 Monyet Cantik

15:00 Mutiara Hati Quraish Shihab

15:55 Monyet Cantik

16:15 Mermaid In Love 2 Dunia

17:45 Mengetuk Pintu Hati

18:00 Anak Langit

20:15 Samudra Cinta

22:00 Restu Mantan Membawa Cinta