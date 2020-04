Ucapan Ashraf Sinclair Sebelum Meninggal Sekarang Terbukti Benar Soal Virus Corona Dulu Ditertawakan

Ucapan Ashraf Sinclair Sebelum Meninggal Sekarang Terbukti Benar Soal virus corona Covid-19, Dulu Malah Ditertawakan

POS-KUPANG.COM - Ucapan Ashraf Sinclair yang terbukti benar soal Covid-19 dulu sempat ditertawakan.

Sosok yang menertawakan ucapan Ashraf Sinclair itu adalah adik iparnya atau istri Adam Sinclair adik laki-lakinya.

Alhasil, setelah Ashraf Sinclair meninggal dunia, adik iparnya, Yuna mengakui kebenaran ucapan suami BCL.

Penyesalan adik ipar pernah tertawakan Ashraf Sinclair pakai masker (kolase TribunStyle.com/Instagram @dida_sinclair)

Yuna menjadi salah satu orang yang beruntung bisa menghabiskan waktu bersama Ahsraf sebelum meninggal.

Dua hari sebelum kematian kakak iparnya, Ashraf dan BCL baru saja pulang dari Los Angeles, tempat tinggal Yuna dan Adam Sinclair,

'Dear Abang Ash, it’s been 2 months, we still can’t believe you’re gone.

I look at these pics and I can’t believe we were given that chance to hangout with you in NY, one last time.

I sometimes think about you and @bclsinclair coming to LA, hanging out with us like that was going to happen again.

I was always looking forward to Ash and Bunga’s random trip to LA. We’d always be on standby when that happens.'