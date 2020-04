Suzuki XL7 Sabet Penghargaan Tertinggi "Car of the Year"

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Mobil Suzuki XL7 sebagai produk andalan terbaru dari PT Suzuki Indomobil Sales ( SIS) berhasil meraih penghargaan tertinggi sebagai Car of the Year dalam ajang Otomotif Award 2020 yang dilaksanakan secara virtual, Kamis (17/4/2020).

Penghargaan ini sekaligus membuat Suzuki sebagai satu-satunya Agen Pemegang Merk (APM) yang telah dua tahun berturut-turut menyabet Car of the Year setelah tahun lalu diraih All New Ertiga.

Kemenangan Suzuki XL7 telah melalui berbagai pengujian dengan metode khusus dalam beberapa faktor penilaian seperti desain, fitur, handling, performa, konsumsi bahan bakar, dan harga.

Kemenangan ini sekaligus membuktikan bahwa model yang diproduksi di dalam negeri tersebut mendapat sambutan meriah dan antusiasme yang tinggi dari masyarakat meskipun belum lama diluncurkan, yaitu pada 15 Februari 2020.

Melalui tampilan yang gagah dan desain khas SUV, interior yang nyaman dengan konfigurasi tujuh tempat duduk, serta berbagai fitur yang canggih seperti Smart e-Mirror dan mesin K15B berkapasitas 1.462 cc, Suzuki XL7 langsung menjadi primadona baru bagi keluarga Indonesia yang menyukai petualangan menyenangkan bersama orang-orang tercinta.

"Kami berterima kasih kepada Tabloid Otomotif dan semua pihak yang selalu mendukung Suzuki hingga berhasil menyabet penghargaan tertinggi Car of the Year 2020 untuk Suzuki XL7. Ini merupakan kado spesial di saat kami memperingati ulang tahun ke-50 Suzuki di Indonesia. Selain Suzuki XL7, produk-produk SUV kami yang lain juga meraih penghargaan pada acara yang sama. Semua penghargaan ini semakin memacu kami untuk menghadirkan produk yang kompetitif dan pelayanan yang maksimal untuk pecinta Suzuki dan masyarakat Indonesia," ucap Seiji Itayama, President Director PT SIS, dalam siaran pers yang diterima POS-KUPANG.COM, Senin (20/4/2020).

Seperti disampaikan Seiji Itayama, selain Suzuki XL7, Suzuki juga meraih penghargaan untuk model SUV lainnya, yaitu SX4 S-CROSS sebagai Best Low Crossover yang juga memenangi kategori yang sama selama 2 tahun berturut-turut dan JIMNY sebagai Rookie of the Year.

Hal ini memperlihatkan bahwa Suzuki merupakan salah satu merk penghasil model-model SUV berkualitas di Indonesia.

"Ini merupakan pencapaian yang berarti. Kami mengembangkan Suzuki XL7 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan SUV dengan fitur yang lengkap namun harga lebih kompetitif. Sejak diluncurkan, Suzuki XL7 memang menjadi pilihan masyarakat dengan berhasil terjual sebanyak 2.220 unit hingga Maret, atau melebihi target penjualan bulanan sebesar 2.000 unit. Hal ini juga sejalan dengan strategi kami yang menghadirkan kembali DNA SUV di lini produk Suzuki," terang Donny Saputra, 4W Marketing Director PT SIS. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)