Dua Dancer Remaja Perempuan SMPK Santo Yoseph Naikoten, Speksanyo Naikoten, Bagi Pengalaman Seru

Salah satu kegiatan ekstrakokuriuler yang menarik dan menonjol di Perempuan SMPK Santo Yoseph Naikoten atau Speksanyo adalah dancer.

Dancer Reza dan Dancer Sharen, dua dari sejumlah dancer remaja SMPK Santo Yoseph Naikoten atau Speksanyo Naikoten, berbagi pengalaman serunya kepada POSKUPANG.COM, Minggu (19/4/2020) siang.

Didampingi pelatihnya, Aba, dan juga kepala sekolah SMPK Santo Yoseph Naikoten atau Speksanyo, Romo Amanche Frank Oe Ninu, kedua gadis remaja ini bercerita tentang bakatnya.

Dancer Reza yang kini duduk di kelas 8 mengaku berbakat d bidang dance dan hal itu sudah diketahuinya sejak dia masih duduk di bangku kelas 4 Sekolah Dasar (SD).

Prestasinya, demikian Dancer Reza, di tahun 2020, dia pernah juara 1 lomba batlle dance dan runner up two on two 2020.

Hal senada diungkapkan Dancer Sharen yang mengaku memilih kegiatan ekstrakokurikulernya di sekolah yakni dance sebab dia berbakat disana.

"Saat SD saya pernah juara 1 lomba dance di Pameran tahun 2019 lalu," kata Dancer Sharen.

Dancer Reza dan Dancer Sharen mengajar semua remaja di Kota Kupang yang berbakat seni khususnya dance, untuk bisa terus mengembangkan bakatnya itu dengan berlatih dan berlatih.

Dua Dancer Remaja Perempuan SMPK Santo Yoseph Naikoten, Speksanyo Naikoten, Dancer Reza (kedua dari kiri) dan Dancer Sharen (kedua dari kanan) Bagi Pengalaman Seru. (POS KUPANG.COM/NOVEMY LEO)

Bagaimana tips yang harus dilakukan dancer agar bisa melakukan gerakan dancer yang baik dan benar, Dancer Reza dan Dancer Sharen mengatakan, banyak tips yang harus dilakukan.

"Banyak tips yang dapat dilakukan dengan mudah. Kami akan mempertunjukkan salah satu dance terbaru kami di poskupang.com dan poskupangwiki.com, nantikan kami," kata Dancer Sharen diaminkan Dancer Reza.

Romo Kepala Sekolah SMPK Santo Yoseph Naikoten atau Speksanyo, Romo Amanche Frank Oe Ninu mengatakan, salah satu kegiatan ekstrakokurikuler yang menonjol di sekolahnya adalah dance.

"Mereka latihan 2 kali seminggu tapi kalau ada kegiatan lomba frekuensi latihannya akan bertambah. Mereka sering mengisi acara di gereja dan sekolah serta lomba-lomba," kata Romo Amanche Frank Oe Ninu. (poskupang.com, novemy leo)