Banyak Tenaga Kerja di PHK, Pemerintah Bersama Serikat Pekerja Buruh Perlu Carikan Solusi

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Lembaga DPRD NTT meminta pemerintah harus berkoordinasi dan bekerja sama dengan serikat pekerja buruh di NTT mencari solusi akibat dampak virus Corona arau Covid-19 terhadap para tenaga kerja, terutama yang di-PHK.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD NTT, Dr. Inche DP. Sayuna,S.H, M.Hum, M. Kn Senin (20/4/2020).

Menurut Inche, dampak Covid-19 ini luar biasa. Sejumlah perusahaan mulai merugi dan meminimalisir jumlah karyawan mereka hingga pengurangan upah karyawan bahkan sampai PHK.

"Kita harapkan pemerintah bekerja sama dengan para pekerja melalui wadah Serikat Pekerja/ buruh Seluruh Indonesia (SPSI) yang ada di NTT agar bisa dicarikan jalan keluar aTau solusi bersama sehingga PHK bisa dijadikan pilihan terakhir ketika sudah tidak ada lagi jalan lain," kata Inche.

Dijelaskan, para tenaga kerja yang dirumahkan dan terkena PHK dominan berasal dari sektor formal dan informal. Mereka itu berasal dari berbagai sektor dunia usaha.

"Hal ini juga dirasakan oleh semua pelaku usaha di NTT. Yang paling terasa adalah sektor industri yang paling tertekan, seperti pariwisata, jasa , hotel rumah makan atau restoran serta sektor informal lainnya," jelas Inche.

Dikatakan, pemerintah NTT maupun pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membantu para pelaku usaha, khususnya yang berkaitan dengan relaksasi kredit.

"Saya kira pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membantu para pelaku usaha , khususnya berkaitan dengan relaksasi kredit. Sedangkan untuk pekerja yang dirumahkan mendapat tiga jenis perlakuan upah, yaitu dibayar penuh, dibayar separuh, dan tidak dibayar sama sekali," ujarnya.

Sementara pekerja yang di PHK, lanjutnya, masih ada yang mendapat pesangon, namun juga ada yang tidak mendapat pesangon.

Dia mengatakan, saat ini pemerintah perlu jugs melakukan beberapa hal ,yakni Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus segera pro aktif untuk melakukan pendataaan terhadap semua pekerja yang terkena dampak Covid-19 dengan klasifikasi masing-masing perusahaan.

"Aktif untuk melakukan koordinasi dan percakapan/ dialog antar segmen penting yaitu, dengan masing-masing palaku usaha / perusahaan yaitu melalui asosiasi dunia usaha yang ada misalnya Kadin, Apindo, IWAPI, HIPMI , Asita dan lainnya," kata Inche.

Dikatakan, pemerintah saat ini juga telah mengeluarkan solusi berupa Kartu Prakerja yang ditargetkan mampu melindungi sekitar 5,6 juta pekerja di Indonesia, khususnya para korban PHK.

"Pemerintah juga sudah memodifikasi program agar tidak hanya memberi keterampilan sebagai bekal peningkatan kualitas pekerja, namun juga insentif langsung. Peserta Kartu Prakerja akan mendapat dana sebesar Rp 3,55 juta per orang. Rinciannya, dana pelatihan sebesar Rp 1 juta per periode pelatihan, dana insentif Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan, dan dana survei Rp50 ribu per bulan selama tiga bulan," ujarnya.

Sementara khusus untuk pemerintah NTT, ia mengakui, Gubernur NTT juga telah menyusun program untuk bagaimana membantu masyarakat NTT khususnya yang terkena dampak Covid-19 dengan biaya dari APBD yang sifatnya subsidi .

"Sebagaimana diketahui bersama DPRD NTT telah menyetujui pemohonan pemerintah untuk menggunakan dana sebesar Rp 104 M mendahului pembahasan perubahan anggaran 2020 dan saya kira salah satu peruntukannya tentu menyangkut bantuan insentif untuk mempertahankan daya beli dan juga bantuan sosial lainnya yang langsung menyasar kepada masyarakat dan tentu sesuai kemampuan keuangan yang tersedia," ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)