Renungan Harian Katolik, Minggu 19 April 2020

Divina Misericordia et Pax Vobis : Kerahiman Ilahi dan Damai Sejahtera

RD. Maxi Un Bria

Selamat Pesta Kerahiman Ilahi bagimu semua.

Pesta Kerahiman Ilahi yang dirayakan 8 hari setelah kebangkitan Yesus, menarik untuk didalami.

Ensiklik Dives in Misericordia yang dikeluarkan Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 30 November 1980, berbicara tentang Kaya Kerahiman Ilahi, dengan memandang Yesus sebagai inkarnasi Kerahiman Ilahi, sumber belas kasih yang tidak terbatas bagi dunia.

Dua tokoh Gereja yang selalu disebut berkaitan dengan Devosi kepada Kerahiman Ilahi adalah Santa Faustina dan St. Yohanes Paulus II yang dalam hidup secara personal mengalami belaskasih Kerahiman Ilahi dan banyak memperkenalkan Kerahiman Ilahi bagi dunia.

Pesta Kerahiman Ilahi dirayakan sebagai Perayaan Wajib pada Hari Minggu Paskah II dalam liturgi Gereja Katolik sebagai penghormatan bagi Karya Kerahiman Ilahi bagi dunia dalam diri Yesus Kristus yang hidup, dihukum mati dan bangkit sebagaimana yang tertulis dalam Kitab Suci.

Tiga keutamaan yang terus direfleksikan dan dihidupi berkaitan dengan Kerahiman Ilahi yakni : Memohon Belaskasih Allah ( Ask For His Mercy ), Berbelaskasih kepada sesama ( Be merciful ), Percaya penuh kepada-Nya ( Completely Trust ) .

Mengapa memohon belaskasih kepada Allah ? Karena sebagai manusia selalu menyadari keterbatasan dan dosa dihadapan Allah .

Selanjutnya pengalaman kasih dan pengampunan dari Allah diekspresikan dengan sikap dan tindakan belaskasih, pengampunan dan kemurahan hati kepada sesama.