Ramadan 2020 Sebentar Lagi, Kumpulan Ucapan Selamat Ramadan dalam Bahasa Inggris Lengkap Terjemahan

POS-KUPANG.COM - Menyambut bulan suci Ramadan, tebarkan kebaikan dengan memberikan ucapan kepada sesama muslim.

Ramadan 1441 H, bulan yang ditunggu oleh umat muslim sedunia, akan tiba dalam hitungan hari.

Dalam rangka menyambut bulan penuh berkah, alangkah baik menyemarakkannya dengan saling mengirim ucapan selamat Ramadan.

Pada situasi pandemi virus corona yang menyebabkan tidak bisa bertemu kerabat maupun teman sejawat, ucapan bisa dikirimkan melalui WhatsApp maupun media sosial.

Agar lebih berwarna, kata-kata ucapan selamat Ramadan perlu diracik sedemikian rupa.

Terkadang ucapan berbahasa Inggris juga diperlukan jika ada sahabat muslim di luar negeri.

Ilustrasi kartu ucapan Marhaban ya Ramadan. (Kolase TribunStyle (Pixabay))

Sebagai inspirasi, berikut ini TribunStyle rangkum dari berbagai sumber kumpulan ucapan selamat Ramadan berbahasa Inggris.

Ada 20 kata-kata yang disertai dengan terjemahannya.

Kata-Kata Ucapan Selamat Ramadan dalam Bahasa Inggris

1. Happy Fasting.

(Selamat berpuasa.)

2. I wish you have an incredible Ramadan this year.