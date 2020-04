Intip Video Trailer Episode 2 Drama Korea The King: Eternal Monarch, Drakor Terbaru Lee Min Ho

POS-KUPANG.COM - Simak video trailer episode 2 The King: Eternal Monarch, drama comeback Lee Min Ho catat rekor di penayangan perdana di SBS.

Serial drama Korea ( drakor ) The King: Eternal Monarch yang dibintangi Lee Min Ho catat rekor rating tertinggi di penayangan perdana, episode 1 di SBS Jumat 17 April 2020 malam.

Selanjutnya, The King: Eternal Monarch juga hadir di Netflix, Sabtu 18 April 2020, drakor yang juga dibintangi Kim Go Eun ini akan tayang dua kali sepekan di akhir pekan.

Untuk episode kedua The King: Eternal Monarch tayang hari ini Sabtu 18 April 2020 di SBS dan selanjutnya di Netflix, Minggu 19 April 2020.

Dilansir dari soompi.com, berdasarkan survei Nielsen Korea, The King: Eternal Monarch mencatatkan rating rata-rata pemirsa antara 10,1-11,4 persen.

Ini adalah rekor terbaru yang dicetak SBS, sebelumnya drama akhir pekan yang pernah mencatat rekor adalah The Fiery Priest (10.4%), Vagabond (10.4%), dan Hyena (10.3%).

Sementara itu, drama Korea The World of the Married yang tayang di JTBC juga menunjukkan kenaikan jumlah pemirsa, pekan ini naik 0,3 poin menjadi 18,5 persen jumlah pemirsa.

Drama Korea The King: Eternal Monarch ini akan tayang dua kali sepekan di tiap akhir pekan, simak jadwal lengkapnya di berita ini.

Drakor The King: Eternal Monarch akan mempertemukan Lee Min Ho yang berperan sebagai Raja Lee Gon dan Kim Go Eun yang berperan sebagai detektif Jung Tae Eul.

Raja Lee Gon berasal dari Korea masa lalu di mana masih berbentuk kerajaan.

Sementara detektif Jung Tae Eul berada di Korea masa sekarang, di era modern dan demokrasi.